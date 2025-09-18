Un ovetense se enfrenta a un año de cárcel por mutilar las orejas a varios perros sin justificación

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año de cárcel para un vecino de Oviedo que está acusado de mutilar las orejas a varios perros sin supervisión ni intervención veterinaria y sin justificación alguna. La vista oral está señalada para este viernes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, que tiene 31 años, guardaba en Colloto múltiples perros de diferentes razas, algunas de ellas conceptuadas como potencialmente peligrosas. La Fiscalía defiende que a varios de esos animales les cortó las orejas sin justificación clínica alguna y sin acudir a un veterinario.

El 27 de junio de 2019, siempre según el relato del fiscal, el acusado le regaló otro hombre un perro de raza American Bully de cinco meses. Esta persona, ante el estado en el que se encontraba el animal, lo llevó a un centro veterinario de Mieres, donde fue necesario extirparle el ojo derecho por la grave perforación que presentaba.

El acusado le había cortado las orejas al perro y no le prestó ninguna atención, por lo que tenía las heridas infectadas, con inflamación severa, puntos abiertos y desgarro en ambos pabellones auriculares. El animal tenía además parálisis en la extremidad posterior derecha, graves heridas por mordedura en la anterior y la posterior izquierda, "con infecciones graves en ambas, y una úlcera colagenásica en el ojo derecho, con alto grado de perforación".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de maltrato de animal doméstico o amansado del Código Penal y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales, así como para su tenencia, durante 3 años. El fiscal pide además que abone las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la clínica veterinaria por los gastos causados, más los intereses legales correspondientes.