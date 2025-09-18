Oviedo inicia hoy una nueva cita de CIMCO con el Trío Arbós

La cuarta edición del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO) se inaugura hoy a las 19.30 horas (entradas a 10 euros en entradas.oviedo.es)con la actuación en el Auditorio "Príncipe Felipe" del reputado Trío Arbós, galardonado con el Premio Nacional de Música y considerado uno de los conjuntos de cámara más importantes de Europa. El concierto inaugural estará dedicado a la música española, con obras de Enrique Granados, Joaquín Turina y Jesús Torres, cuya pieza "Malagueña Ausente" contará con la participación de la bailarina y coreógrafa granadina afincada en Asturias Olimpia Oyonarte, que llevará por primera vez la danza española a CIMCO.

Esta cuarta edición subraya su vocación de equilibrar el talento europeo, nacional y local, sin descuidar su espíritu de diálogo interdisciplinar y su apuesta por música de cámara como experiencia multisensorial. Desde su creación en 2021, CIMCO se ha ganado un importante prestigio como un espacio innovador que apoya la música de cámara desde una perspectiva vanguardista. Así, se busca que cada edición vaya más allá del concepto de concierto para fraguar una experiencia musical, educativa y creativa en la que se unen diversas disciplinas artísticas.

CIMCO ha contado con intérpretes de renombre internacional como el guitarrista Pablo Sainz Villegas o Alina Ibragimova con el Chiaroscuro Quartet; artistas nacionales como Alba Ventura o Lina Tur Bonet; y agrupaciones asturianas como Forma Antiqva o EntreCuatre. La propuesta se ha enriquecido con creadores de otras artes como la poesía de Yasmina Álvarez, la pintura de Toño Velasco, el teatro de Ici Díaz, la danza de Rafa Cascón, la escenografía de Ramón Isidoro o la iluminación de Rubén Rayan.