Una patrulla de altura: seis caballos y jinetes refuerzan la seguridad de San Mateo

Alrededor de las fiestas de San Mateo se desarrolla cada día un gran dispositivo de seguridad. En la ciudad con los agentes de la Policía Local y Nacional; en el resto, con la Guardia Civil. A este dispositivo se sumó, hoy, la Unidad de Caballería con seis caballos y sus respectivos agentes, que participarán esta tarde en el desfile del Día de América en Asturias y mañana lo harán durante toda la jornada siendo la tirada de los fuegos artificiales uno de los momentos marcados en rojo en el calendario.

Ginetes y caballos en el paseo del Bombé. / LNE

Las patrullas a galope comenzaron en el mediodía de ayer en el Campo de San Francisco. Al frente del equipo, el oficial David Martín, quien detalló que sus funciones son de prevención, intervención en caso de que sea necesario y dar visibilidad a esta especialidad que ha viajado desde Madrid para participar en los festejos mateínos.

Una formación especializada

Las alturas les permite tener una visión muy amplia de todo lo que ocurre en la zona y también son un punto de referencia para los ciudadanos en caso de necesitar su ayuda. "Nos ven antes que un compañero de calle" y los animales reciben desde pequeños y durante más de un año formación específica. "Les van introduciendo estímulos como ruidos, bengalas, petardos o botes de humo y les acostumbran a ambientes de manifestación y conciertos".