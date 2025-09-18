Una patrulla de altura: seis caballos y jinetes refuerzan la seguridad de San Mateo
La unidad de la Policía Nacional formará parte del dispositivo durante las actividades más populosas
Alrededor de las fiestas de San Mateo se desarrolla cada día un gran dispositivo de seguridad. En la ciudad con los agentes de la Policía Local y Nacional; en el resto, con la Guardia Civil. A este dispositivo se sumó, hoy, la Unidad de Caballería con seis caballos y sus respectivos agentes, que participarán esta tarde en el desfile del Día de América en Asturias y mañana lo harán durante toda la jornada siendo la tirada de los fuegos artificiales uno de los momentos marcados en rojo en el calendario.
Las patrullas a galope comenzaron en el mediodía de ayer en el Campo de San Francisco. Al frente del equipo, el oficial David Martín, quien detalló que sus funciones son de prevención, intervención en caso de que sea necesario y dar visibilidad a esta especialidad que ha viajado desde Madrid para participar en los festejos mateínos.
Una formación especializada
Las alturas les permite tener una visión muy amplia de todo lo que ocurre en la zona y también son un punto de referencia para los ciudadanos en caso de necesitar su ayuda. "Nos ven antes que un compañero de calle" y los animales reciben desde pequeños y durante más de un año formación específica. "Les van introduciendo estímulos como ruidos, bengalas, petardos o botes de humo y les acostumbran a ambientes de manifestación y conciertos".
- Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
- Confirmado, el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo: estas son las fechas y los desacuerdos entre empresa y trabajadores
- Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza
- Ángela Show: 'Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’
- La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos el último sábado de este mes
- Esteban Morales, alcalde de barrio de Ciudad Naranco: 'En cinco años Almacenes Industriales será un espacio totalmente renovado