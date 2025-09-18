Los más pequeños disfrutan a golpe de sirenas y mangueras: así fue el día de Seguridad Ciudadana en San Mateo

Eran las cinco de la tarde y las inmediaciones del Teatro Campoamor, en la calle Pelayo, estaban pobladas de coches, furgones y camiones de la policía local, protección civil y bomberos de Oviedo. También sonaban las sirenas sin parar, lo que llamaba la atención de los viandantes. No había ninguna emergencia en la zona, se trataba del día de Seguridad Ciudadana que se celebra durante las fiestas de San Mateo por año consecutiva, una actividad que volvió a contar con un gran apoyo, sobre todo de los más pequeños.

Multitud de niños, acompañados de sus familias, se acercaron a la calle Pelayo para subirse a las motos de la policía y ver desde dentro los camiones de los bomberos, que les explicaban algunos detalles de su actividad y les permitían ponerse el casco. Eso sí, la mayor cola estaba en la zona de la manguera, donde durante unos segundos los más jóvenes podían lanzar chorros de agua a toda potencia y sentirse como auténticos bomberos. Mientras tanto, en otra zona, los niños podían conseguir su primer permiso de bicicletas o ver muy de cerca todo tipo de vehículos y materiales de la policía local, como etilómetros, escudos antidisturbios, esposas y muchos más. Pero también había espacio para los más nostálgicos, con una pequeña exposición de un vehículo antiguo de la unidad número uno de la policía municipal.

La joven Miriam Fernández posa encima de una de las motos de la policía local de Oviedo / Irma Collí­n

“Es un acto muy esperado por todas las familias. A todo el mundo les encanta, sobre todo a los niños”, destacó el concejal de Seguridad Ciudadana José Ramón Prado, quien también reivindicó la importancia de estas actividades. “Es una forma de acercar los recursos, materiales y humanos que tenemos en el área de seguridad ciudadana y que puedan ver el funcionamiento de estos cuerpos”. Sobre las fiestas de San Mateo, el edil comentó que “todo está transcurriendo con total normalidad. Los ovetenses están demostrando el civismo del que hacemos gala siempre”.

José Ramón quiso estar acompañado de un miembro de cada sección presente. A su lado estaba el jefe de dotación del servicio de bomberos de Oviedo durante el día de ayer, Miguel Ángel Blanco, o el comisario jefe de la policía local, Javier Lozano, que explicó su labor en las inmediaciones del Campoamor. “Aprovechamos para hacer divulgación en materia preventiva y también de educación vial”.

Un agente del cuerpo de policía local de Oviedo / Irma Collí­n

El día de Seguridad Ciudadana también fue muy especial para el coordinador de protección civil en Oviedo, Gonzalo Míguez, que se jubila después de San Mateo. “Me voy con pena y con nostalgia tras 21 años”, reconoció, aunque seguirá aportando desde el otro lado. “Les trataré de asesorar para que no sea un cambio traumático”. Después de tantos años, el veterano servidor público valoró como “muy positiva” su andadura profesional.