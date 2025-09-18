Porlier, con sabor a Palestina por San Mateo: “Queremos transmitir nuestra gastronomía, la gente dice que está muy rica”

En Porlier son muchas las casetas que los ovetenses visitan para tomarse una caña o comer algo, pero de un simple vistazo, hay una que destaca a la hora de ver los productos en venta. No es comida típica asturiana, ni siquiera alimentos que estemos acostumbrados a ver en este tipo de fiestas o en nuestra vida cotidiana. Se trata de comida palestina, una de las grandes novedades este año en San Mateo. El propietario del negocio, Adham Deeb Deeb, nació hace 40 años en Zangaria, un pueblo cerca de Zafad (Palestina) y guarda una bonita relación con Asturias.

En la adolescencia, Adham viajó hasta en cuatro ocasiones a Gijón gracias a un acuerdo con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe de Asturias, un colectivo de apoyo al pueblo árabe que permitía a jóvenes como él disfrutar de dos semanas en el Principado durante la época veraniega. Su historia fue complicada, puesto que, pese a nacer en Palestina, muy pronto se mudó a Siria. Allí estudió arquitectura, pero todo cambió en 2011 con el estallido de la guerra. Dos años más tarde se vio obligado a emigrar y, en primera instancia, se trasladó a Salamanca. Sin embargo, en 2015 cumplió el deseo de regresar a Gijón, esta vez indefinidamente.

Una década después, la vida le ha dado un giro de 180 grados. Hace siete meses su mujer, May Masarwa, se mudó a Asturias y hace cuatro, en abril, abrió su propio restaurante en Gijón: La Tierra. En él trata de “transmitir la cultura gastronómica palestina en la región”, con productos y platos típicos de su país natal. Gracias a AMA Asturias, Adham y su mujer, que también es propietaria, han instalado una caseta con comida palestina que está siendo muy bien acogida por los ovetenses. “Traemos varias especias como el sumak, el zaatar o el comino de Palestina, pero es muy difícil conseguir más productos de allí porque los israelíes no dejan que salgan estos alimentos. El zaatar se encuentra en la montaña y ni siquiera dejan a los palestinos ir a recogerlo”, explica.

"Yalanji", un aperitivo hecho con hojas de parra, arroz, ajo, cebolla, perejil, tomate y aceite de oliva. / Fernando Rodrí­guez

Pese a las dificultades, Adham destaca la importancia de utilizar productos locales. “El sumak es una cosa especial para el sabor del falafel, es un sabor propio de Palestina. Existen falafel de Siria, Jordania, Líbano… pero el sumak es lo que hace diferente al nuestro”, destaca. En su local se pueden encontrar productos como el “muhammara”, una crema típica elaborada con pimiento dulce; el “shish Taouk”, un pollo especiado; o pan tradicional árabe, pero los platos más destacados de su gastronomía son el falafel y el hummus, aunque este último se prepara de forma distinta a España. “Aquí solo se hace con garbanzos, pero en Palestina lo elaboramos durante más tiempo, con una salsa de sésamo y mucho más cremoso”, subraya.

Durante las fiestas, su caseta se encuentra colocada en la plaza Porlier, donde cada día muchos curiosos se animan a probar este tipo de comida tan exótica en Asturias. “A la gente le llama la atención este tipo de alimentos y les suele gustar al probarla. Dicen que está rico”, reconoce, a la vez que agradece a la asociación AMA Asturias su presencia en las fiestas de San Mateo. “Sin ellos no podría estar aquí”. Para Adham son ya 10 años viviendo en Gijón y admite que “me encanta la vida Asturias por su tranquilidad y su gente”. “¡Tengo amigos desde hace 20 años aquí!, comenta orgulloso. Y, sobre la gastronomía, destaca dos de los platos estrella de nuestra región. “Mi comida favorita es el cachopo y también me encanta la sidra”, finaliza.