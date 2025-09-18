El test de San Mateo con Robert Cosialls: "A San Mateo no se puede salir de blanco, eso acaba en desastre"

Robert Cosialls mide 2,04 metros así que escaparse por San Mateo sin que le cacen es un poco complicado. Es el capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto y como sabe que la fiesta no casa bien con la alta competición busca un hueco que no interfiera con lo suyo, que es hacer de ala-pívot en el equipo de la ciudad. Esta temporada tienen motivo de celebración porque estrenan Palacio de Deportes, un pabellón con mayúsculas para una conjunto que quiere ser mayúsculo. Con el equipo de fútbol como ejemplo, qué bonito sería que estos chicos de altura los imitasen en eso del ascenso. Salir de fiesta a lo loco no es lo recomendado pero a Robert Cosialls, que es de Sant Cugat del Vallés y ya tiene 29 años, se le presupone la prudencia necesaria para capitanear a su compañeros por los chiringuitos. Con esa misma prudencia afronta el cuestionario mateín de este diario.

¿Cuál es el mejor outfit para salir por San Mateo?

Yo no tengo uno preferido, pero lo que he aprendido es que no se puede salir de blanco, porque eso termina en desastre.

¿Dónde va a comer el bollo el día 21?

Tenemos que acabar de hablarlo en el vestuario, pero seguramente nos acerquemos al parque de San Francisco.

¿Y los fuegos?

Nos pasa lo mismo, tenemos que ponernos de acuerdo, pero seguramente vayamos a casa de alguien a verlos.

¿Team paxarina o team bollo preñao?

Bollo preñao.

¿Cuál es el plan nocturno ideal para San Mateo?

Subir a la plaza de Porlier y tomarse algo por los chiringuitos. El ambiente que hay en esa zona es buenísimo.

¿Si hubiese un torneo de basket de San Mateo, ¿cuál querría que fuese su rival?

Se me ocurren muchos, no sé con cuál quedarme de todos. Con tal de que ganemos, para poder celebrarlo, me vale cualquiera.

¿Para el Día de América hace algo especial?

Pavo al horno.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de San Mateo?

Estar con mis amigos en la plaza de Porlier, todos juntos pasándolo en grande. Es el sitio al que más solemos ir durante estos días.

¿Si llueve, sale igualmente o prefiere quedarse en casa para no mojarse?

Eso ni se pregunta, se sale igualmente.

La última. ¿Cuál cree que es el momento más mítico de San Mateo?

Pues no sabría con cuál quedarme. Entre que soy de fuera y que los recuerdos de las noches de San Mateo son difusos, no podría elegir.