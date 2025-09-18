Unos cuantos vasos de "Tekila" para calentar la noche mateína ante miles de personas: así fue el concierto de la popular orquesta

"Tekilazo" en La Eria. Los miles de personas que acudieron la pasada noche al recinto mateíno -el Ayuntamiento había repartido 5.790 entradas gratuitas- lo dieron todo. Había fans de todas las edades, con predominio de adolescentes. Todos, mayores y más jóvenes, con muchas ganas de fiesta bajo una epectacular lluvia de confeti. La popular orquesta lo dio todo sobre el escenario. "Vamos a sudar hasta la última gota; agradecer al Consistorio este pedazo de oportunidad para traer la esencia de las fiestas de prao a Oviedo", gritó el vocalista de "Tekila", Javier Fernández.

El concierto, con un primer pase de dos horas y descanso para volver a actuar, comenzó con los artistas ataviados con una capa blanca y una careta de brillos. Tras una coreografía donde los palos fueron los protagonistas, arrancó el show. "Grupo ‘Tekila’ oe; ‘Tekilazo’ oe", cantó David Carrasco: "Hoy es una noche mágica, muy especial". Sonaron temas de todos los tiempos. Comenzaron con "Noche de Party", siguieron con "Caminando por la vida", de Melendi y un clásico de las romerías, como son las cumbias de Ráfaga. No faltó "Mentirosa" y "Engañadora" , rememorando ante los millennials el exitoso concierto de hace más de una década en la plaza de la Catedral.

Entre el público había fans que han seguido al grupo durante el verano. "Este año llevo vistas cuatro o cinco actuaciones de ellos", contabiliza Arantxa Núñez. Acudió con amigas y lo que más esperaba escuchar era "La Morocha", de Luck Ra. El concierto había alcanzado la media hora y sonó. Arantxa lo dio todo junto a sus amigas. "Somos de Luarca y de Ribadeo, pero vivimos todas en Oviedo. ‘Tekila’ anima mucho", añadió María Álvarez.

También había público que se estrenaba ayer. Nacho López vive en la ciudad y estos días recibe la visita de familiares argentinos. "Nosotros vivimos el ‘Tekilazo’ de la calle Uría hace dos años; y les queríamos enseñar su actuación". Aprovecharon que el concierto era gratuito y acudió toda la familia al recinto de La Ería. También lo dio todo la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, que no dejó de cantar y bailar.