Vive San Mateo con la mejor hostelería de Oviedo

"Pa casa no"

Celebra las fiestas de Oviedo en el bar con el mejor «tardeo»

En «Pa casa no» podrás disfrutar de un buen rato con la mejor compañía antes de continuar el día en San Mateo

Desde el pasado 11 de septiembre la ciudad de Oviedo está de fiesta. Y es que con San Mateo tenemos el motivo perfecto para reunirnos con familia y amigos en los bares «de toda la vida». A la amplia oferta que tiene esta ciudad, se sumó en diciembre de 2024 un nuevo espacio. «Pa casa no» (calle Telesforo Cuevas, s/n) se posiciona como un lugar ideal para esas eternas reuniones.

Interior del local / Carolina Díaz

Su amplia terraza en la calle peatonal, sus reservados para hacer eventos a medida y su simpatía por el Real Oviedo, convierten a este establecimiento en un lugar perfecto para tomar una caña, un vermut o comer un bocata en estas fiestas. Además, su localización, a un paso del Bombe y de camino al Carlos Tartiere, lo convierte en una parada estupenda.

La esencia que hace especial este sitio es que su amable servicio siempre se adapta a las necesidades de cualquier evento. «Pa casa no», un «barín» que abre de jueves a domingo a partir de las 13.00h tiene un único objetivo: que todo el mundo se sienta como en casa. Muchos clientes ya eran niños que tardeaban por la zona y jóvenes que «cortejaban en el antiguo Copas». Ahora la historia continúa, con un aire fresco y renovado buscando dejar un buen recuerdo en las personas que decidan visitarlo.

La Mallor

Endulza San Mateo con la confitería artesanal de La Mallor

Desde su fundación en 1929, La Malloquina es un referente de la confitería artesanal en Asturias. Actualmente, está regida por la tercera generación familiar y desde sus inicios, ha combinado a la perfección la tradición, la historia y la pasión por la repostería. Todo esto sin dejar de lado en ningún momento el constante compromiso por la innovación y la calidad en cada uno de sus productos.

La Mallorquina es una confitería artesanal que destaca sobre todo por sus pasteles, tartas al corte y la elaboración de turrones con más de 25 variedades. También se especializan en los bombones y sus productos estrellas, como son las Mallorquinas y las Telvinas, su marca registrada.

Más allá de todos los servicios de confitería, La Mallorquina también ofrece desayunos, comidas con una amplia carta y menú del día, así como meriendas y cenas.

Escaparate de La Mallor / Carolina Díaz

Para San Mateo, la confitería está más que preparada. En estas fechas puedes acercarte para encargar tus bollos con chorizo en tres masas diferentes. También puedes encargar sus empanadas tradicionales, también en dos masas distintas, así como sus bollas y su postre especial de San Mateo.

Además, para realizar los encargos de los bollos con chorizo y las empanadas tradicionales, puedes llamar al 985 21 23 01 o también al 985 28 84 04. Sus establecimientos están ubicados en la calle Milicias Nacionales 5, y en Emilio Alarcos Llorach 5, y cuentan con una terraza pet friendly.

Puedes consultar sus productos a través de sus redes sociales, Instagram y TikTok a través del usuario @lamalloroviedo.