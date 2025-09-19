La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

Las obras de acondicionamiento para poner en marcha las tres escuelinas proyectadas por el Principado para Oviedo en la segunda fase de implantación de nuevos centros han sido adjudicadas. Tres actuaciones en las que se invertirán 730.448 euros.

Las tres nuevas escuelas infantiles, para el primer ciclo de Educación Infantil (menores de tres años) se crearán en los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia. La primera de ellas ha sido adjudicada por la Consejería de Educación a la empresa Edificaciones Asturianas del Norte por 282.261 euros. La escuelina ocupará las aulas de Nuevas Tecnologías y Música del edificio en el que se desarrolla actividad educativa desde 1957.

La obra que se acometerá en el colegio Pablo Miaja es la que cuenta con un mayor presupuesto, con 314.734 euros. La ejecutará Terra Ingenieros y estará lista en cuatro meses. Dos meses y medio es el plazo fijado para acondicionar el colegio El Villar para que acoja la escuelina. El presupuesto de adjudicación de la obra, que desarrollará Sedes, es de 133.452 euros. Estas escuelinas se sumarán a las dos impulsadas por el Principado en la primera fase, en Las Campas y Escuelas Blancas, y a las siete que funcionan actualmente, todas ellas creadas por el Ayuntamiento.