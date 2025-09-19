Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

Las obras, que suman 730.448 euros de inversión, han sido adjudicadas

El colegio Pablo Miaja.

El colegio Pablo Miaja. / Irma Collín

Elena Peláez

Oviedo

Las obras de acondicionamiento para poner en marcha las tres escuelinas proyectadas por el Principado para Oviedo en la segunda fase de implantación de nuevos centros han sido adjudicadas. Tres actuaciones en las que se invertirán 730.448 euros.

Las tres nuevas escuelas infantiles, para el primer ciclo de Educación Infantil (menores de tres años) se crearán en los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia. La primera de ellas ha sido adjudicada por la Consejería de Educación a la empresa Edificaciones Asturianas del Norte por 282.261 euros. La escuelina ocupará las aulas de Nuevas Tecnologías y Música del edificio en el que se desarrolla actividad educativa desde 1957.

Noticias relacionadas y más

La obra que se acometerá en el colegio Pablo Miaja es la que cuenta con un mayor presupuesto, con 314.734 euros. La ejecutará Terra Ingenieros y estará lista en cuatro meses. Dos meses y medio es el plazo fijado para acondicionar el colegio El Villar para que acoja la escuelina. El presupuesto de adjudicación de la obra, que desarrollará Sedes, es de 133.452 euros. Estas escuelinas se sumarán a las dos impulsadas por el Principado en la primera fase, en Las Campas y Escuelas Blancas, y a las siete que funcionan actualmente, todas ellas creadas por el Ayuntamiento.

TEMAS

  1. Los hosteleros de la avenida de Galicia planean unificar el diseño de las terrazas: 'Ahora hay más clientes
  2. El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere
  3. Confirmado, el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo: estas son las fechas y los desacuerdos entre empresa y trabajadores
  4. Este es el bosque de Oviedo que contará con nuevos senderos para atraer paseantes
  5. La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede
  6. Ángela Show: 'Oviedo es la ciudad de los zombis, hace falta ‘Show’
  7. La Corredoria estrenará mercadillo con 60 puestos el último sábado de este mes
  8. Sebastián Yatra emociona a seis mil fans en una 'noche especial de San Mateo': 'Tenéis una energía bacana

El Principado estudia que los abuelos de los niños de "la casa de los horrores" asuman su cuidado: "Necesitan tiempo para aprender a querer"

El Principado estudia que los abuelos de los niños de "la casa de los horrores" asuman su cuidado: "Necesitan tiempo para aprender a querer"

Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: "Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times"

Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: "Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times"

Oviedo asiste al desfile del Día de América en Asturias más potente de la historia: "Esta fiesta es un símbolo de la ciudad"

Oviedo asiste al desfile del Día de América en Asturias más potente de la historia: "Esta fiesta es un símbolo de la ciudad"

Las jornadas culturales Gaudiosa llevarán la esgrima histórica en octubre a diversos escenarios de Oviedo, Castropol y Ribadeo

Las jornadas culturales Gaudiosa llevarán la esgrima histórica en octubre a diversos escenarios de Oviedo, Castropol y Ribadeo

Este es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias, según Chat GPT

Este es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias, según Chat GPT

La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

Huelga de TUA: la empresa denuncia el ataque a un autobús urbano de Oviedo con viajeros dentro

Huelga de TUA: la empresa denuncia el ataque a un autobús urbano de Oviedo con viajeros dentro

El Día de la Marmota sobre el viejo HUCA en la Junta General: la oposición exige “plazos concretos”

El Día de la Marmota sobre el viejo HUCA en la Junta General: la oposición exige “plazos concretos”
Tracking Pixel Contents