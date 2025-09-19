El Día de la Marmota sobre el viejo HUCA en la Junta General: la oposición exige “plazos concretos”

Los partidos de la oposición han exigido este viernes en la Junta General “plazos concretos” al Gobierno autonómico para el derribo de los edificios del viejo HUCA en El Cristo-Buenavista, mientras que Convocatoria por Asturias-IU ha reclamado “el compromiso para el desarrollo sin mayor dilación” de una intervención cuyo retraso ha generado un deterioro para los vecinos de la zona. El consejero y portavoz del Gobierno avanzó que “ya se están recibiendo los borradores” sobre el estado de los “hongos” del viejo hospital, e insistió que en que el objetivo es “retomar cuanto antes” los trabajos de demolición.

El consejero de Hacienda aprovechó su comparecencia en la comisión parlamentaria para anunciar que el Principado “ya evalúa” los primeros informes sobre el estado de una parte de los edificios, concretamente los hongos, y el impacto de los trabajos de desamiantado. Peláez también apuntó que el traslado del Centro de Tejidos, que gestiona Cruz Roja, podrá llevarse a cabo entre mayo y junio de 2026, para dejar libre uno de los edificios del viejo hospital que será derribado. El también portavoz del Gobierno responsabilizó de la solicitud de paralización de las obras de derribo “a la petición conjunta de la empresa y de la dirección facultativa, que además cuenta con una asistencia técnica” y defendió que “sería imprudente por mi parte no haberla aceptado”.

El PP había reclamado la comparecencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para conocer las razones técnicas de la paralización de los derribos, acordada a finales de junio. El diputado popular José Cuervas-Mons afirmó que “tres párrafos no son un informe técnico” y planteó que el escrito que pide paralizar los derribo “solo indica en el tercer párrafo que el proyecto tenía fallos”. El parlamentario del primer grupo de la oposición reclamó en la comisión de Hacienda la dimisión del consejero Guillermo Peláez “que solo nos ha contado medias verdades”.

El diputado Gonzalo Centeno, de Vox, señaló “la deficiente actuación de las dos funcionarias del Principado que solo tres meses antes dieron el visto bueno al acta de replanteo para los trabajos de derribos” para afirmar que “la responsabilidad es de la Consejería de Hacienda y vaticinó que, tras las respuestas del consejero, “este año no se habrá ningún derribo y ya nos vamos al segundo semestre de 2026 con la situación sin resolver ante la creación de un gueto en Oviedo”. El parlamentario de Foro, Adrián Pumares, también reclamó “plazos concretos” para “un problema grave” y lamentó que “una vez más volvemos a salir con más dudas de las que entramos a esta comisión, esto es el día de la Marmota”.

Delia Campomanes, de Convocatoria por Asturias-IU, apeló a “al compromiso y a la responsabilidad de las tres administraciones” para que “haya un desarrollo sin mayor dilación” de la actuación en los terrenos del antiguo hospital, tras reconocer el deterioro en la zona y su impacto en los vecinos.