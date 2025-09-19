Escandalera total: Las manos de América

Cuatro años antes de fallecer, mi tío Carlos, ya entonces muy enfermo de ELA, redactó en su pantalla activada con los ojos que le gustaría escribir un libro titulado "Las manos de América". La obra sería un homenaje a sus cuidadores, todos ellos procedentes de diferentes países latinoamericanos. A lo largo de su dura enfermedad, aquellos hombres educados, serios y afables le habían atendido con extrema delicadeza: vistiéndole, lavándole, afeitándole, peinándole, alimentándole por la sonda gástrica, cubriendo sus piernas con una manta, recolocando una mano caída. Quería mi tío, hombre muy literario, honrarles con su prosa. Por desgracia, el implacable avance de la ELA truncó su proyecto.

No me siento, de momento, capacitado para coger el testigo de mi tío, al menos en el formato de una novela. Pero sí quiero aprovechar la celebración hoy del Día de América para rendir un pequeño homenaje a una comunidad cada vez más creciente en Asturias. Los datos no engañan: la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en la región se ha duplicado en la última década, hasta rozar ya los 30.000. Los principales países de procedencia son Venezuela y Colombia. Pero también en Asturias viven y trabajan peruanos, paraguayos, argentinos, cubanos, ecuatorianos, dominicanos…

En muchos casos, el deterioro económico e institucional de sus lugares de origen les ha empujado a cruzar el Atlántico y empezar una nueva vida en el Principado. Así le sucedió al matrimonio de venezolanos que regenta una cafetería en la avenida de los Monumentos. En su tierra pertenecían a una clase media más que solvente gracias a un negocio de lavado de coches. Pero el declive propiciado por el régimen chavista asfixió su modo de vida y les obligó a emigrar. Gracias a su tesón y capacidad de trabajo, supieron reciclarse y hoy atienden una casa de comidas en las faldas del Naranco donde se sirven unas estupendas hamburguesas, arepas, empanadas y tequeños.

Hay multitud de historias de este tipo. Las manos de los americanos (América, recordemos, no es solo Estados Unidos) se han convertido en un motor esencial de la economía y, por tanto, de la vida de Asturias. Muchos realizan las labores que los españoles nativos no queremos, podemos o sabemos hacer. Sus manos cambian los pañales a los niños, guían por la calle a los ancianos, friegan los suelos, cocinan los alimentos, sirven las mesas, conducen los taxis, venden la ropa, escancian los culinos, pintan las paredes, cortan los cabellos, entregan los paquetes, ordeñan las vacas y cultivan los huertos. Y, como su cualificación no deja de aumentar, cada vez son más las manos que preparan quirófanos, curan enfermos, diseñan viviendas, despachan medicamentos, pilotan aviones, resuelven problemas informáticos, administran sacramentos, crean obras de arte y montan empresas.

No quiero hacer un discurso identitario. También hay manos americanas que golpean, roban, prostituyen a mujeres y trafican con drogas. A diferencia de los políticos populistas y/o nacionalistas, no creo en la nobleza intrínseca de ningún pueblo. Tampoco del asturiano, por supuesto, que ofrece un variado surtido de personas excelentes, mediocres y miserables (algunos pueden ser las tres cosas en el mismo día o incluso en la misma tarde).

No obstante, la integración en Asturias de la población latinoamericana –sin ser inmaculada, como no lo es ningún proceso de mezcla cultural–, sí está siendo mayoritariamente positiva y pacífica. Al indudable pegamento que supone compartir una lengua, una religión y una historia —sin tener por qué esconder sus episodios oscuros—, se añade el vínculo que desde hace siglos tiene Asturias con Latinoamérica, adonde antaño partieron miles de nuestros antepasados en busca de prosperidad. ¿Cómo podemos negarles las mismas esperanzas que albergaban los corazones de nuestros tatarabuelos o bisabuelos cuando arribaban a sus costas? Las manos de América son, en buena medida, las que ahora forjan el futuro de Asturias.