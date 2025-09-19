La Feria Nacional de Cerámica Creativa rinde homenaje a una expertas afectadas por la DANA. "Mi taller y mi obra desapareció con el agua"

El agua se llevó por delante todo: su casa, su taller y su obra. "Todo desapareció". Cristina Guzmán es ceramista y vive en el pueblo valenciano de Aldaia, uno de los más afectados durante las inundaciones de la DANA ocurrida hace once meses. "El agua alcanzó los dos metros dentro de mi casa". Su familia y ella sobrevivieron gracias a que subieron a la primera planta y en todo este tiempo aún no ha vuelto a su vida normal. "La recuperación está siendo peor que ese día", comentó emocionada durante la inauguración de la decimotercera edición de la Feria Nacional de Cerámica Creativa (CER.O.13), que se celebra hasta el domingo en la plaza de Trascorrales.

Este evento es uno de los primeros que participa después de las inundaciones. Guzmán y su familia vivieron tres meses sin puertas en su casa. Además, durante diez solo pudieron hacer vida en sus habitaciones. El resto de la vivienda estaba destrozada. Además, en todo este tiempo no ha vuelto a crear. La parte de su obra que ha podido ser salvada, se la llevó el Museo de Valencia y se la guardaron durante medio año. Ahora, una parte de estas piezas ha viajado a Oviedo.

Una feria con quince participantes

Guzman es una de las quince participantes de esta feria, que cuenta con una destacada representación asturiana. Entre ellas, Charo Cimas, Eva González, Carmen Quirósn, Begoña Vega, Gala Sakharova, Daniela Krpan, Perrone, Nuria Pozas, Carla del Bianco, Margara Bárbara, Terra Serena (como galería de arte cerámico con obra de Andrés Talavero) y Lucía Dueñas (con obra de Natalia Suárez-WOODIC, e Inés Iglesias). También participan creadores de otras regiones como Roberto Martín Martín, Anna Martí Ribes y Maite Barraincua Buruaga.

Un momento de la inauguración. / Irma Collín

Esta última fue la ganadora del IV Premio Roberto Parga Pieza Única. "Es una obra bastante ponente y esta artista también ha sido premiada en otra feria muy importante de Zaragoza", destacó Charo Cimas, codirectora de este cita que es un referente a nivel naiconal. Ella ha formado parte del jurado como secretaria resolviendo las dudas del resto de miembros del equipo formado por Fernando Alba, Ánxel Nava y Pedro Velaco. "Resaltaron la calidad artística de la obra y valoraron su concepto y ejecución".

Esta artista está produndamente vinculada a la tierra, la memoria y lo cotidiano. Su obra está centrada, especialmente, en la porcelana e investiga la fragilidad, la permanencia, la recuperación de la memoria y el olvido. En este sentido, ha creado la pieza "China girls (chicas de porcelana) donde exhibe retratos rescatados de archivos fotográficos públicos convertidos en lithofanias de porcelana sobre una instalación sobre madera.

El resto de la programación

De forma paralela a la exposición, Txaro Marañon presentará el libro "Sinbiotika" y a las 17.00 horas se proyectará el libro "Resistents. Dones després de la DANA" con presencia de su directora Elena Morales Oliva. El domingo, a las 12.00 horas, habrá un charla impartida por Anna Martí i Ribes bajo el título "Técnicas de Cerámica Contemporánea".