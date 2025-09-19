Las jornadas culturales Gaudiosa llevarán la esgrima histórica en octubre a diversos escenarios de Oviedo, Castropol y Ribadeo
Las actividades se trasladarán por primera vez fuera de la capital asturiana
La tercera edición de las jornadas culturales Gaudiosa, que nacieron con el objetivo de acercar la esgrima histórica al gran público a través del diálogo con el patrimonio artístico y cultural de Asturias, ya tiene fecha. Se celebrará del 1 al 22 de octubre, con actividades programadas por primera vez fuera de Oviedo. El municipio asturiano de Castropol y el gallego de Ribadeo acogerán varios actos.
En la capital asturiana, las jornadas se acercarán a cinco espacios para explorar la conexión entre el patrimonio artístico y la práctica de la esgrima histórica. El Seminario Metropolitano, el Archivo Tolivar Alas, el Museo de la Iglesia, el claustro de la Catedral de Oviedo y el Museo de Bellas Artes de Asturias son los escenarios elegidos por la Escuela de esgrima histórica Gaudiosa en la capital asturiana. Cada visita estará dirigida por doctores, expertos titulados y especialistas en historia, arte, filología, arqueología subacuática y esgrima histórica, e incluirá intervenciones sobre el arte de la espada, los duelos históricos y el contexto cultural de cada lugar.
En Castropol y Ribadeo se hará una ruta especial por la ría del Eo, donde se abordarán la arqueología subacuática, los hallazgos armamentísticos y la defensa costera entre Asturias y Galicia. En esta edición los participantes podrán descubrir enclaves singulares como la ría del Eo, el Fuerte de Arroxo y el Fuerte de San Damián. Las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa.
Las jornadas culturales Gaudiosa proponen cada año rutas, exposiciones, visitas guiadas y experiencias en torno a la historia y el arte de la espada. El encuentro está promovido por su presidenta, Carolina Lasheras Díez, historiadora y presidenta de Gaudiosa, que, además, se encarga de parte de las explicaciones durante las visitas guiadas. También participan los instructores de la Escuela Gaudiosa Esgrima Histórica - Asturias, Daniel Ibaseta Rodríguez y Adrián Dader Laguna, especialistas en el arte de la espada.
