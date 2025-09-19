Las jornadas culturales Gaudiosa llevarán la esgrima histórica en octubre a diversos escenarios de Oviedo, Castropol y Ribadeo

La tercera edición de las jornadas culturales Gaudiosa, que nacieron con el objetivo de acercar la esgrima histórica al gran público a través del diálogo con el patrimonio artístico y cultural de Asturias, ya tiene fecha. Se celebrará del 1 al 22 de octubre, con actividades programadas por primera vez fuera de Oviedo. El municipio asturiano de Castropol y el gallego de Ribadeo acogerán varios actos.

En la capital asturiana, las jornadas se acercarán a cinco espacios para explorar la conexión entre el patrimonio artístico y la práctica de la esgrima histórica. El Seminario Metropolitano, el Archivo Tolivar Alas, el Museo de la Iglesia, el claustro de la Catedral de Oviedo y el Museo de Bellas Artes de Asturias son los escenarios elegidos por la Escuela de esgrima histórica Gaudiosa en la capital asturiana. Cada visita estará dirigida por doctores, expertos titulados y especialistas en historia, arte, filología, arqueología subacuática y esgrima histórica, e incluirá intervenciones sobre el arte de la espada, los duelos históricos y el contexto cultural de cada lugar.

En Castropol y Ribadeo se hará una ruta especial por la ría del Eo, donde se abordarán la arqueología subacuática, los hallazgos armamentísticos y la defensa costera entre Asturias y Galicia. En esta edición los participantes podrán descubrir enclaves singulares como la ría del Eo, el Fuerte de Arroxo y el Fuerte de San Damián. Las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa.

Las jornadas culturales Gaudiosa proponen cada año rutas, exposiciones, visitas guiadas y experiencias en torno a la historia y el arte de la espada. El encuentro está promovido por su presidenta, Carolina Lasheras Díez, historiadora y presidenta de Gaudiosa, que, además, se encarga de parte de las explicaciones durante las visitas guiadas. También participan los instructores de la Escuela Gaudiosa Esgrima Histórica - Asturias, Daniel Ibaseta Rodríguez y Adrián Dader Laguna, especialistas en el arte de la espada.