Mary Paz Pondal, actriz asturiana: "Perdí un papel con Alain Delon por no querer enseñar un pecho"
"El cine me gustaba, pero a veces no había papeles con entidad para mujeres; como era llamativa, me ofrecían personajes que no me atraían", lamenta la artista ovetense
Con una trayectoria marcada por la pasión por la interpretación y una vida dedicada a las artes escénicas, Mary Paz Pondal abre las puertas de su historia personal y profesional.
La actriz repasa sus inicios, los desafíos superados y las experiencias que la han definido dentro y fuera de los escenarios. En esta conversación comparte recuerdos, aprendizajes y la visión con la que afronta el presente y el futuro.
Lleva muchos años sin estar aquí en San Mateo.
Sí, hace mucho tiempo… Aunque casi siempre venía al Teatro Campoamor con mi compañía de comedia. Cuando haces teatro o cine estás tan liada que lo último que piensas son las fiestas.
¿Cuál es su mejor recuerdo de estos festejos?
La ilusión de la infancia, de cuando salía en las carrozas del día de América en Asturias. Mi madre siempre me hacía un traje precioso. Salía cada año, hasta los 15, que me fui para Madrid. Mi madre con una ilusión… y yo también.
Se fue muy joven de esta ciudad, ¿qué era lo que más echaba de menos?
Mi colegio, las Dominicas, mis amigas… Oviedo, donde nací. Siempre lo eché de menos, siempre hablé de Oviedo allá a donde fui. He trabajado por casi todo el mundo, mucho en Iberoamérica con los poetas, pero siempre he dicho: "Soy actriz asturiana". Es el mayor título que puedo tener.
¿Por qué vuelve a Oviedo?
Porque es una manera de regresar a mi infancia.
¿Y siempre se queda en El Ovetense?
Porque me gusta estar cerca del centro. Aún conservo la casa de mis padres pero yo prefiero estar aquí al lado de la Catedral, donde nací. Me trae buenos recuerdos.
¿Qué es lo que más destaca de su faceta como actriz?
El cine me gustaba, pero a veces no había papeles con entidad para mujeres. Como era llamativa, me ofrecían personajes que no me atraían. Perdí una gran oportunidad junto a Alain Delon por no querer enseñar un pecho. No me arrepiento: preferí el teatro, donde podía elegir lo que quería.
¿Vivió durante su carrera situaciones difíciles?
Sí. He vivido momentos desagradables: productores que intentaban ligar y luego me borraban de sus proyectos. En Italia, un director se me echó encima en un coche; salí llorando. Hoy las cosas han cambiado, las mujeres pueden defenderse mejor, y eso es muy bueno. [Se acerca el camarero a ofrecer un culín que acepta].
¿Le gusta la sidra?
Mucho. [Sonríe] Pero me sabe mejor en Asturias que en ningún otro sitio, y eso que en Madrid también la sirven.
¿Bebió sidra con algún famoso?
Con Máximo Valverde, que venía mucho al Campoamor y yo siempre le decía: "Anda, toma sidra, que aquí se vive mejor".
¿A quién invitaría ahora mismo a un culín?
A Almodóvar. Me contaron que dijo en una radio o en televisión que le gustaría trabajar conmigo. Así que le diría que venga a Asturias, que tome sidra y que hagamos una película aquí.
¿Qué se puede decir de su último proyecto?
Va a ver la luz antes de que acabe el año. Es una película muy relacionada con Oviedo: sobre la vida del perro Rufo.
Lleva años pendiente de estrenarse...
Sí, hubo algunos contratiempos pero antes de que acabe el año se presentará en el Filarmónica.
¿Alguna felicitación?
Al alcalde, Alfredo Canteli, está todo muy bonito.
