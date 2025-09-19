La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: el detalle de las 44 estaciones que llenarán de color el centro de Oviedo

Oviedo vive la tarde de este viernes uno de los eventos más esperados y multitudinarios de San Mateo. El desfile del Día de América alcanza su 73ª. Edición con una cabalgata integrada por más de 3.000 figurantes (cifra récord), once carrozas y una amplia representación de los países hispanoamericanos y los municipios asturianos. El recorrido, que partirá y finalizará en la calle Independencia, recorrerá la calle Uría, el entorno del Campo San Francisco y céntricas calles como Avenida de Galicia, recientemente reformada.

El directo del desfile y vicepresidente de la SOF, organizadora del evento, Javier Batalla, asegura que el número de personas que desfilarán será "el mayor de toda la historia" y representará a la perfección los estrechos lazos existentes entre Asturias y el continente americano.

Para facilitar el seguimiento del desfile a los espectadores, LA NUEVA ESPAÑA reproduce a continuación el guion con las 44 estaciones participantes y una pequeña explicación.

PREDESFILE-“LOS HAIGAS”.

Unos vehículos clásicos de los años 50, son coches de indianos por lo general grandes, denotando el éxito y cierta ostentación, tienen su origen en norteamérica. Y se conocen popularmente como “HAIGAS” porque los emigrantes de aquella época cuando iban a adquirir un coche de estas características les solicitaban a los comerciales: “DAME EL MAS GRANDE QUE HAIGA “. De todo ello se encargarán Fernando de la Hoz y Viti Fernández.

PREDESFILE-AUTOBUSES HISTÓRICOS ALSA.

El grupo ALSA (102 años de historia) es lo más parecido al camino primitivo, nace en Asturias y se le conoce en todas partes. ALSA, al igual que el camino, con sus recorridos nos comunican con el mundo. Pondrá en escena sus autobuses históricos, y con ellos trasladarán sentimientos de nostalgia a muchos de los espectadores.

1-POLICIA LOCAL OVIEDO.

Como cada año marcará el inicio del desfile la Policía Local de nuestra honorable ciudad. En reconocimiento a la gran labor que viene ejecutando desde hace más de 70 años, en este Desfile, y en homenaje a su 175 aniversario. En esta ocasión irán acompañados por un vehículo histórico.

2-BANDERAS IBEROAMÉRICA.

Uno de los momentos más solemnes del Gran Desfile es el paso de las banderas de Iberoamérica, símbolo de la unión entre Asturias y los pueblos hermanos de América. Cada estandarte irá portado por componentes del Club de Baloncesto Art-Chivo, estas ondean acompañadas de música y color, recordando la emigración asturiana y el vínculo afectivo con las tierras de acogida. Despertará esta secuencia en los asistentes memorias compartidas de muchos de los espectadores y la fraternidad que perdura en el presente.

3-BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE OVIEDO.

Bajo la dirección de David Colado Coronas, la Banda de Música Ciudad de Oviedo aporta al desfile su inconfundible sonoridad, combinando tradición y modernidad. Nos deleitarán con un rico repertorio con aires asturianos e hispanoamericanos

4-CARROZA INFANTIL I, LA GAITEIRA.

La carroza La Gaitera es un diseño y ejecución por la Empresa Francis2, es un homenaje entrañable a la música y la tradición asturiana. Decorada con guitarras y tambores, se convierte en un escenario festivo donde los auténticos protagonistas son los niños y niñas vestidos con el traje regional. Su alegría, sus saludos y sus sonrisas llenan de ternura el desfile, recordándonos que en las nuevas generaciones late con fuerza el futuro de nuestras costumbres.

5-CABEZUDOS DE PUERTODE VEGA. NAVIA.

La Comisión de Fiestas Nuestra Señora de la Atalaya, “Telayas”, donde Joaquin Fernández es miembro de la comisión de fiestas, jugando un papel destacado. Llenan el desfile de alegría y bullicio, bailando entre gaitas y tambores. Con sus enormes cabezas y su espíritu travieso, recorren las calles repartiendo sonrisas a grandes y pequeños. Son la chispa popular y juguetona que conecta la tradición asturiana con la fiesta compartida de América

6-BANDA DEGAITAS “LAGUNA DEL TOROLLU”.

La banda está dirigida por el gaitero Iñaki Sánchez Santianes, esta agrupación compuesta por gaitas, tambores, bombo y timbal combina tradición asturiana, indumentaria histórica y un repertorio vibrante. Su proyecto nació de la iniciativa de su director y hoy es un colectivo de unos 35 músicos que comparten pasión, amistad y cultura.

7-EL REGRESOS DE LOS INDIANOS.

Más de un centenar de participantes (coordinados con metodología por Mª Paz Prado Vega) dan vida a esta secuencia que recrea el regreso de los asturianos emigrados a América, conocidos como Indianos. Vestidos con trajes elegantes de época, sombreros blancos, guayaberas y abanicos, avanzan en comitiva al ritmo de la música, evocando la prosperidad y los recuerdos de ultramar. El público podrá contemplar una escena llena de color, alegría y nostalgia, donde se mezclan los aromas de las tierras lejanas con el orgullo de las raíces asturianas. Esta gran representación simbolizala unión de dos mundos y rinde homenaje a quienes, tras forjar un futuro próspero en América, regresaron para compartir su esperanza y su legado en Asturias.

8-CARROZA MÉXICO.

La representación de México con una carroza diseñada por Sánchez, empresa Valenciana, vinculada a la SOF desde 1950,desborda color y vitalidad, evocando la riqueza cultural de un país que siempre acogió con los brazos abiertos a tantos emigrantes asturianos. Entre flores, sombreros charros, trajes típicos, se escuchan los ecos alegres de los mariachis “ Los Parranderos de México” y las danzas populares de la mano de “Grupo de baile MÉXICO”.

9-CLUB BALONCESTO ART-CHIVO, 40 AÑOS.

El Club Deportivo Art-Chivo, presidido por Juan Carlos García, celebra este año un aniversario muy especial y lo hace acompañado de más de un centenar de jóvenes deportistas. Nacido en Oviedo, el club se ha convertido en un ejemplo de inclusión, cantera y pasión por el baloncesto. Su paso en el desfile es un homenaje al deporte y la inclusión en el mismo como motor de unión, esfuerzo y alegría compartida.

10-BANDA DE GAITAS "CIUDAD DE OVIEDO".

Bajo la dirección de José Manuel Fernández “Guti”, la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo aporta la fuerza del folclore asturiano al desfile. Sus gaitas y tambores resuenan con orgullo, recordando la tradición que une a generaciones y envolviendo las calles en un ambiente festivo y emotivo.

11-REINA Y DAMAS DE SAN MATEO.

El día de América en Asturias se celebra dentro del marco de las fiestas de SAN MATEO de nuestra ciudad. La Reina y las Damas siempre han sido figuras importantes en dicha celebración. Desfilan en un hermoso Mercedes de la empresa ADARSA.

12-FOLCLORE DE BRASIL.

Brasil despliega con un grupo de 40 profesionales de la música aportando al desfile la explosión de alegría de su música y sus danzas. Bajo la coordinación de Gloria, el grupo nos regala samba, ritmos afrobrasileños y trajes llenos de color que convierten las calles en un auténtico carnaval. Su energía contagiosa invita al público a moverse al compás y celebrar la unión de culturas con una gran sonrisa.

13-GRUPO DE BAILE XEITU.

El Grupo de Baile Tradicional Xeitu, bajo la dirección de María Vázquez y Paulino Santirso, llena el desfile de música, color y autenticidad, mostrando la riqueza de las danzas y trajes asturianos. Con sus gaitas, tambores y panderetas, reviven escenas populares de nuestra tierra, llevando el folclore con orgullo y alegría a las calles de Oviedo

14-BANDA DE MÚSICA DE AVILÉS

15-ECUADOR.

El grupo de ecuatorianos en Asturias y Asociación Ecuatoriana de Arte y Cultura ACHALAY, presentan en honor a la provincia de Pichincha. Cantón de Cachambe, una parte de la sierra Ecuatoriana, que se caracteriza por sus faldas coloridas y los hombres con su característico zamarro. El vehículo histórico Sidra Cortina, -un clásico-, se suma al grupo ecuatoriano, y hace un guiño a un producto que traspasa fronteras, y nos une también con nuestros hermanos Hispanoamericanos.

16-JOVENESDEL AÑO DEL CENTRO ASTURIANO.

Los Jóvenes del Año, elegidos con motivo de las fiestas de la entidad que se celebra en la primera semana de septiembre, desfilan como embajadoras dela juventud y la tradición, luciendo con orgullo la banda y la elegancia que las distingue. Su presencia rinde homenaje a la cultura asturiana y al vínculo que une a las nuevas generaciones con las raíces de nuestra tierra. Con su sonrisa y cercanía, llenan de luz y alegría el paso del desfile. Desfilan en un hermoso Mercedesde la empresa ADARSA.

17-BANDA DE MÚSICA CANDÁS.

Con más de un siglo de historia, la Banda de Música de Candás desfila mostrando la fuerza de una tradición que sigue viva gracias a nuevas generaciones formadas en su escuela. Bajo la batuta de David M. Mo en, sus melodías llenan de emoción y orgullo las calles de Oviedo, uniendo pasado y presente en cada compás.

18-INDIANOS DE PUERTO RICO

Un grupo de Indianos procedentes de Pola de Allande representarán a Puerto Rico, serán escoltados por un vehículo histórico capitaneado por Andrés Llano un incondicional del Día de América en Asturias, que irá acompañado de José Eduardo Santiago Suardiz, Diana Mª Figueroa y Mª Victoria Suardiz Figueroa representantes de la Casa de España en Puerto Rico, presidida por D. José Santiago, -uno de los monumentos más emblemáticos de la Hispanidad-.

19-CARROZA FUNDACIÓN CAJA ASTUR/FICA/SOF.

Secuencia dedicada a los Centros Asturianos repartidos por todo el mundo en especial los que se encuentran en Hispanoamérica, una carroza llena de guiños a diferentes países y sus respectivas banderas, ningún espectador quedará indiferente con este paso. Estará musicalizada por Pipo Prendes que ha compuesto una nueva canción para esta ocasión titulada Asturamérica. Un nuevo compromiso de Pipo Prendes con la Sociedad Ovetense de Festejos, y con todos los Hispanoamericanos de ida y vuelta.

20-LA REGALINA (CADAVEDO).

Las fiestas de la Regalina en Cadavedo están declaradas de Interés Turístico, este año repiten en el Día de América en Asturias, vestidos con sus mejores galas y capitaneados una vez más por el alma de esta fiesta: José Manuel Fernández. Irán acompañados por el Grupo Folclórico "La Regalina", un nutrido grupo de vecinos del Occidente, que mantienen el fuego vivo de nuestras tradiciones y los valores que han heredado de sus ancestros.

21-PARAGUAY. CORAZÓN DE SUDAMÉRICA.

El folclore paraguayo llena el desfile de ritmo y color con sus elegantes trajes típicos y danzas llenas de alegría. Cada paso de sus bailarines es un homenaje a su tierra y a la hermandad que une a Paraguay con Asturias, con el apoyo de la Paraguaya Mirta Ayala Colman. Sus coreografías, acompañadas de música tradicional, invitan al público a viajar con la imaginación hasta el corazón de América del Sur.

22-CARROZA INFANTIL II. LOS SUPERHÉROES.

La carroza Los Superhéroes convierte a los niños y niñas vestidos con el traje regional en los verdaderos héroes del desfile. Con su alegría y energía, representan la fuerza de la tradición asturiana y el futuro que la mantendrá viva. Sus sonrisas y saludos contagian ilusión al público, demostrando que conservar la cultura es el mayor superpoder.

23-CABEZUDOS "SAN TIMOTEO".

Estos simpáticos personajes, llegan de la Villa Blanca de la Costa Verde (Luarca) de la mano de la relevante Cofradía de "San Timoteo", presidida por Manuel Melchor, ataviados con su característico porte festivo, trascienden el orden del desfile: bailan, saludan y despiertan risas entre el público más joven, además de recordar con humor y encanto la cultura popular de la fiesta

24-BANDA DE MÚSICA LA LIRA (LUARCA).

25-MATEÍN

Mateín, el entrañable prescriptor de las fiestas llega con su boina y paraguas, evocando la simpatía y hospitalidad ovetense. Popularizado por Ceferino Cancio, actor del Grupo Teatro Margen, durante los años ochenta, el personaje simboliza el espíritu festivo de San Mateo, otro año más Alfonso Aguirre será en este desfile uno de los protagonistas indudables dando frescura y al legado de Mateín, personaje creado por la Sociedad Ovetense de Festejos.

26-CARROZA DE ARGENTINA.

La carroza de Argentina llega llena de color, pasión y música, evocando la tierra que acogió a tantos asturianos emigrantes. Entre banderas celestes y blancas, se mezclan los símbolos del tango, el mate y la calidez de su gente. Acompañando a la carroza, un grupo de baile argentino despliega la fuerza de sus danzas, desde el tango hasta el folclore tradicional, haciendo vibrar al público en un homenaje de hermandad y raíces compartidas Coordinados por Norma Vanini y el presidente del Centro Argentino en Asturias Roberto Panetta.....

27-EL NUESU TRAXE.

María José González (Tote) coordinadora y directora de esta maravillosa y vistosa secuencia nos describe lo que podremos ver en la misma: "Pa que cónozcase un pocu más del traxe tradicional asturianu los grupos de baile tradicional "Centro Asturiano", "Filandón", "La Hedra", "Noceu", "Xuno" y "Trasgu", xuntámonos nesti dia luciendo con orgullu los traxes, que portaben v los bailes que facien, los guelos d' anguañu n' Asturies, dende un llau, l'otru".

28-BANDA DE MÚSICA LA LIRA-VALDES

Con más de 135 años de historia, la Banda de Música La Lira de Luarca es un emblema del Occidente de Asturias, formada por instrumentistas locales que mantienen viva la tradición musical regional. Bajo la batuta del veterano director, Daniel Santos, su presencia en el desfile irradia autenticidad y pasión folclórica, recordando el compromiso generacional con la música de núcleos pequeños como Luarca.

29-CAMIÓN EL TORDU - LES INDIANES DE XIXÓN

El histórico Camión El Tordu recorre el desfile convertido en una estampa viva del pasado. A bordo, los participantes, vestidos con trajes de indianas, evocan aquellos viajes de antaño que unieron Asturias con América. Su presencia es un homenaje entrañable a la memoria de la emigración y a la fuerza de nuestras tradiciones.

30-FUSIÓN BANDAS SIERO

El corazón de Siero late fuerte en el desfile con una vibrante muestra de su folclore y tradición. La Asociación Folclórica El Piñote, la Agrupación Cuélebre, el Grupo Principado, la Agrupación La Sidrina y el Grupo de Investigación El Ventolín se unen en una sola expresión de cultura y alegría. Acompañándolos, la Banda de Gaitas, formada por gaiteros de Cuélebre y El Piñote, llenará las calles de sones asturianos que harán vibrar al público.

31-CARROZA DE SIERO

El concejo de Siero, colaborador del Día de América en Asturias, se suma como cada año al desfile con una carroza que refleja la fuerza de su cultura, tradición y modernidad. A través de sus agrupaciones folclóricas, sus danzas y su música, Siero muestra el orgullo de un pueblo que siempre ha sabido mantener vivas sus raíces al tiempo que mira al futuro. Su participación es también un gesto de apoyo y compromiso con esta fiesta de hermandad que une a Asturias con América

32-CHARANGA MEDUSAMBA

La charanga pone la nota más alegre y divertida del desfile. Con sus trompetas, tambores y saxofones, llenan las calles de ritmo contagioso que hace imposible no sonreír ni mover los pies. Su música cercana y desenfadada convierte cada paso en una fiesta popular compartida con todo el público.

33-MUSEO LASAYALGAS DESILVIELLA

Desde la localidad de Silviella, en el concejo de Belmonte de Miranda, llega el Museo Etnográfico e Industrial Las Ayalgas, un verdadero tesoro de la memoria asturiana.Su fundador, Ángel Menéndez Rubio, lleva casi cuarenta años rescatando y dando nueva vida a cientos de piezas ligadas a las costumbres y oficios tradicionales. Hoy, parte de esa colección única nos acompaña en el desfile, recordando la riqueza cultural de Asturias y la importancia de mantener vivas sus raíces.

34-FOLCLORE COLOMBIA

Colombia llena el desfile de color, ritmo y alegría con el embrujo de sus danzas tradicionales. Entre trajes luminosos, cumbia, mapalé y vallenato, sus bailarines convierten la calle en una fiesta tropical. Cada paso rinde homenajea la tierra que acogió a tantos emigrantes y que hoy celebra, junto a Asturias, la hermandad de dos pueblos unidos por la música y la esperanza.

35-CARROZA VALDESOTO.

La Peña Cotiellos. “IA mí que Pinón”.

La Parroquiade Valdesoto (Siero), les han otorgado de manera reciente el premio “Pueblo Ejemplar 2025” llegan al Día de América en Asturias portando un legado vivo de creatividad, ingenio y humor popular. Desde 1950, sus vecinos transforman sus barrios en talleres de fantasía donde las carrozas cobran vida con escenas teatrales costumbristas, sátiras y evocaciones del mundo rural asturiano. Construidas con imaginación vecinal y un cariño que ha roto fronteras, se han convertido en auténticos “teatros rodantes”. Son un clásico de este Desfile

36-BANDA DE MÚSICA DEL PRINCIPADO

La Banda de Música del Principado de Asturias, bajo la dirección de Jesús Alberto Alonso, aporta al desfile la elegancia y la fuerza de una formación de referencia en la vida cultural asturiana. Con un repertorio variado y la calidad de sus músicos, su presencia en el Día de América en Asturias es garantía de emoción y de un sonido que enaltece la celebración. Sonorizan la carroza de Camilo de Blas y harán homenaje al mismo con una canción creada en especial para el evento.

37-CARROZA CAMILO DE BLAS

Desde 1914, la familia De Blas ha endulzado Oviedo con su famosa pastelería, fundada por Camilo de Blas Heras y continuada por su hijo José de Blas, que abrió el local en la calle Jovellanos 7, vigente hasta hoy. En 1924, José creó el emblemático Carbayón, el dulce que se convirtió en símbolo de Oviedo, idealizado para representar la ciudad en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Al frente de la histórica pastelería ovetense ha estado durante muchos años José Juan de Blas, representante de la cuarta generación de la familia.Su hija Paloma, quinta generación, asegura la continuidad de un oficio que ha convertido a la casa en todo un emblema de la repostería internacional. A bordo, personas vestidas de época y parte del personal dela casa reviven el encanto del obrador clásico, celebrando más de un siglo de tradición familiar, esfuerzo y sabor. Este soberbio diseño es obra de Gregorio Álvarez Iguacel (Goyo), al igual que la de Perú, Cajastur/SOF/ FICA, Siero, Argentina, etc.

38-BANDA DE MÚSICA DE LAVIANA

Con raícesque se remontan a 1905 y pasos firmes en su refundación de 1982, la Banda de Música de Laviana ha sido un pilar de la cultura local por generaciones . Desde entonces, ha tejido memoria, entusiasmo y melodía por toda Asturias, impulsada por un compromiso colectivo y profundo con la música y la comunidad. Hoy, bajo la batuta de Jesús Enrique García Mar, llena las calles del desfile de armonía y legado vivaz, llenando cada rincón de esa emoción asturiana que supera cualquier nota.

39-GLOVAL VIVES OVIEDO.

La Asociación Gloval Vives, integra a ciudadanos afincados en Oviedo, de todas las partes del mundo, desdeFilipinas, Gran Bretaña,Suiza, EE.UU, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Hungria, Ucrania, India, Sudafrica, Camboya, y de casi todos los paises Hispano Americanos. Asociación Capitaneada por Catalina y Chis Lipscomb con la colaboración de Maribel (La primera mujer en Venecia en obtener la licencia para ser Gondolera, su embarcación destaca por llevar símbolos Asturianos, como la Cruz de la Victoria entre otros). Esta secuencia irá ataviada con vestimenta de épocaportando banderas de diversos países

40-CARROZA PERÚ. PAÍS HOMENAJEADO EN LA 73 EDICIÓN

La carroza de Perú es un homenaje vibrante a la riqueza cultural de los Andes y la selva. Con torres coloniales, símbolos incas, máscaras y tejidos tradicionales, evoca la historia de un país donde lo ancestral y lo mestizo conviven en armonía. Junto a ella desfilan la primera Institución de Tunanteros de Peruanos en España, la Orquesta Intergalácticos del Perú y la comunidad de Peruanos en Asturias, en representación al País homenajeado en esta edición y que llenaran el recorrido de música, danza y color. Sus pasos de marinera, tunantada y ritmos peruanos hacen viajar al público hasta el corazón de América, celebrando la unión de Asturias con el Perú y el orgullo de sus raíces compartidas.

41-MARIACHIS HISPANOAMERICANOS.

Grupos folclóricos pertenecientes a la asociación artística y cultural Astur Latina ASARCU, capitaneada por Orlando Estupiñan, En esta edición cierra el desfile un nutrido grupo de representantes Hispano Americanos residentes en Asturias.

42-LOS CABEZUDOS DE GASCONA

Los Cabezudos de Gascona irrumpen en el desfile como chispa popular: figuras simpáticas que bailan, persiguen y dan la mano a los más pequeños entre risas y curiosidad. Son el alma juguetona del “Bulevar de la Sidra”, ese rincón emblemático de Oviedo donde la tradición sidrera se vive con música, gaitas y un ambiente festivo que se disfruta en cada rincón

43-Carroza de Gascona

La SOF y la calle Gascona homenajean a la sidra (Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO), con una carroza que celebra su tradición y su cultura. Decorada con manzanas, toneles y llagares, representa el arte del escanciado y la fiesta que rodea a la sidra.Tras la carroza, la Sidra continuará siendo protagonista, convirtiendo el desfile en una forma de brindar por Asturias, Hispanoamérica, sus gentes y el espíritu festivo.

44-CIERRE DESFILE. POLICÍA NACIONAL Y PROTECCIÓN CIVIL

El desfile se despide con un reconocimiento a quienes velan por nuestra seguridad. La Policía Nacional y los voluntarios de Protección Civil cierran el recorrido como símbolo de servicio, compromiso y cercanía con la ciudadanía. Su paso es un homenaje al trabajo diario que garantiza que celebraciones como esta transcurran con alegría y tranquilidad para todos.