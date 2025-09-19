Este es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias, según Chat GPT

Comprar casa es una decisión importante y, a la hora de decidirlo, se atiende a muchos factores. Sin embargo, si preguntas a Chat GPT cuál es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias lo tiene bastante claro: Oviedo. Considera que tiene una "demanda sólida" y "buenas infraestructuras". Y matiza: "Aunque la rentabilidad de alquiler no es la más alta, hay estabilidad".

La Inteligencia Artificial considera que Asturias conforma un buen mercado porque ha dejado de perder población para comenzar a ganarla. Además, la rentabilidad de comprar para alquilar está en ascenso. En 2023 la rentabilidad en Asturias cerró en torno al 6,8 % según Fotocasa, la cifra más alta desde 2006.

Chat GPT advierte que, a la hora de invertir, Oviedo tiene "bastantes matices". Hay zonas que a priori parecen caras, pero tienen grandes ventajas para inversión, mientras que otras con precio de adquisición más bajo pueden arrastrar más riesgos.

Esta sería la decisión definitiva: "Si yo tuviera que elegir un punto equilibrado para entrar con buen potencial sin asumir riesgos extremos, me inclinaría por La Corredoria o Montecerrao. Son barrios con mucha demanda, buen nivel de servicios, relativamente modernos, que combinan calidad de vida con posibilidad de buenos alquileres. Si apuesto por una inversión premium, me iría al centro para encontrar pisos de calidad, pese a que necesitan reformas".

Por barrios, especifica que el Cristo puede ser un buen lugar para invertir y alquilar a estudiantes. También se fija en zonas de crecimiento donde todavía haya margen para subir, como La Florida, Las Campas o San Claudio.