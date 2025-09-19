Una nueva entrega de San MatIA: América Grita Guen

El emperador loco Donald Trump quiere que el golfo de México se llame Golfo de América y que el día de América en Asturias se llame América Great Again in Asturias. Gracias a la Inteligencia Artificial se ha presentado en el desfile por la calle Uría con un "haiga", conducido por él mismo (salió así), acompañado por una Melania, Xana del centro asturiano de Liubliana (Eslovenia) y de un grupo de majorettes seleccionadas a partir del modelo Ivanka Trump, empresaria, socialité, modelo, política y casualmente, hija del dos veces presidente de EE.UU. y catorce veces presentador de reality show.

En el maletero del "haiga" guardaba una caja de monteras piconas rojas con el logo MAGAIA (Make America Great Again in Asturias). Nadie se atrevió a aclararle que su movimiento se pronuncia como magaya, el residuo del prensado de las manzanas que también se emplea para referirse en asturiano a cosa de poco valor y a gente despreciable. Como la Inteligencia Artificial no permitía trabajar con el nombre de Donald Trump hizo falta pedirle que hiciera un hombre grande con traje azul, corbata roja, pelo amarillo y piel naranja.