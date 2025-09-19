Ovación a la orquesta Oviedo Filarmonía en el Festival de Música Española de León
Oviedo Filarmonía ofreció ayer en el Festival de Música Española de León un concierto ovacionado por un público entusiasta. Dirigida por José Luis López-Antón, desarrolló un programa que incluía el reestreno de "Paisaje montañés" de Rogelio Villar, las "Escenas andaluzas" de Tomás Bretón y la "Fantasía española para clarinete y orquesta" de Julián Bautista, con Enrique Pérez Piquer como solista. Igualmente destacadas fueron las interpretaciones de "Castilla", estreno de Pedro Blanco con orquestación de Federico Moreno-Torroba, y "Albidum, camino hacia las estrellas", de la ovetense Raquel Rodríguez.
