Oviedo asiste al desfile del Día de América en Asturias más potente de la historia: "Esta fiesta es un símbolo de la ciudad"

No hay San Mateo sin Día de América en Asturias. El desfile más esperado de las fiestas ya ha tomado las calles de Oviedo en una riada de música y color. Con calor (los termómetros marcaban 24 grados), los ovetenses asisten a la cabalgata más grande hasta la fecha: 3.000 figurantes, once carroces y una amplia representación de los países hispanoamericanos y los municipios asturianos.

"Es uno de los días más grandes de año", apunta Liliana Cano, una colombiana que lleva 20 años en España y se dice enamorada del Día de América, al que este año acude con su nieta y con la camiseta de la selección cafetera. "Esta fiesta es un símbolo de Oviedo", dice Teresa Gómez, vecina de Vallobín que lleva medio siglo acudiendo al desfile.

El recorrido comenzó pasadas las cinco de la tarde, hora prevista de inicio, en la calle Independencia, el mismo punto en el que termina.

Los primeros en abrir paso a la comitiva han sido los haigas, esos vehículos clásicos de los años 50 que popularizaron los indianos que hicieron riqueza en ultramar. Junto a estos coches ostentosos rodaron los autobuses históricos de Alsa.

Uno de los momentos más solemnes del Gran Desfile fue el paso de las banderas de Iberoamérica, símbolo de la unión entre Asturias y los pueblos hermanos de América. Cada estandarte iba portado por componentes del Club de Baloncesto Art-Chivo, estas ondean acompañadas de música y color, recordando la emigración asturiana y el vínculo afectivo con las tierras de acogida.

La música no faltó en esta cabalgata. La puso la Banda de Música Ciudad de Oviedo, la de Avilés, Luarca o la de Candás. También sonó la gaita a cargo de bandas como “Ciudad de Oviedo”, “Laguna del Torollu”. Charangas y carrozas con ritmos latinos, desde la samba de Brasil a los mariachis mexicanos. Oviedo es una fiesta.