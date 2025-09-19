Oviedo celebra esta tarde un Día de América con 3.000 figurantes y once carrozas

Más figurantes, más colorido y más implicación que nunca. Así será, en palabras de su director, Javier Batalla, el desfile del Día de América en Asturias, organizado por la SOF, que se celebra esta tarde, a partir de las 17.00 horas, con su habitual recorrido con principio y final en la calle Independencia, que en esta ocasión superará la barrera de los 3.000 figurantes repartidos en 44 secuencias, las mismas que el año pasado.

Batalla afirma que los grupos serán esta vez "más numerosos que nunca". Destaca la asistencia de 80 cabezudos de Puerto de Vega y otros 90 de San Timoteo (Luarca), junto a la representación de Perú (país homenajeado este año), con casi un centenar de figurantes y Brasil, que "contará con 20 músicos más" Igualmente alaba la calidad de las once carrozas que saldrán en el desfile (México, Argentina, Siero, valdesoto, FICA, las reinas, Camilo de Blas, Perú, Gascona y dos infantiles).