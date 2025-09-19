El Principado estudia que los abuelos de los niños de "la casa de los horrores" asuman su cuidado: "Necesitan tiempo para aprender a querer"

Los tres hermanos de entre ocho y diez años que durante casi cuatro años fueron retenidos por sus padres en un chalé de Fitoria, bautizado por los agentes como "la casa de los horrores", continúan teniendo visitas de sus abuelos maternos –de origen estadounidense– en el centro de menores en el que viven desde que sus padres están en prisión provisional. La jueza que instruye el caso les retiró tanto la patria potestad como la custodia pasando la custodia al Principado. "Los abuelos siguen estando aquí, están teniendo relación con los pequeños y valoramos si están dispuestos a asumir su cuidado".

Así lo explicó, ayer, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, durante la presentación de la Estrategia Asturiana de Promoción de Derechos y de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia 2024-2030. En declaraciones a los medios de comunicación, detalló que los niños –dos gemelos de ocho años y su hermano de diez– necesitan "tiempo hasta para aprender a querer a otras personas, desarrollarse y todo el proceso va muy bien". "En este proceso se tiene en cuenta la opinión de los pequeños y estamos en un momento muy bueno. Estamos muy satisfechos y en una buena coordinación con los abuelos para que todo redunde en el bienestar de los niños".

Los padres

Mientras tanto, los padres permanecen en prisión provisional desde el pasado 28 de abril. Él es un alemán de 53 y la madre, una estadounidense de 48 que también tiene la nacionalidad alemana a raíz de su matrimonio.

La familia se trasladó a vivir a Fitoria a finales de 2021 tras alquilar la casa a través de una inmobiliaria. En este tiempo, los padres no escolarizaron a sus hijos y los pequeños no había ni siquiera pisado el jardín de la casa. "Estaban ajenos a todo contacto con la realidad. Uno de ellos tocaba la hierba con las manos sorprendido. En cuanto los sacamos, los tres se pusieron a respirar profundamente como si nunca hubiesen estado al aire libre", aseguró uno de los investigadores que participó en la operación tras alertar una vecina de la situación. Estaba casi segura de que en la vivienda había menores porque, a veces, escuchaba voces y los había divisado por las ventanas, pero que nunca los había visto en el exterior.

La Policía Local inició un dispositivo de vigilancia frente al chalé. Detectaron que no había movimiento y las persianas siempre permanecían bajas. En la vivienda tan solo estaba censado el padre y solo salía a la puerta para recoger los pedidos de comida de los supermercados. Las grandes cajas hicieron sospechar a los agentes. Los funcionarios informaron de las pesquisas a la Fiscalía de Menores y se decretó una orden para identificar a los menores, para comprobar con qué personas convivían y para saber si estaban escolarizados o recibían formación en casa. Sus sospechas se confirmaron.

La letrada del Menor califica la situación de la vivienda de Fitoria como "deplorable" con "focos de basura en el baño, en la cocina, en la escalera y debajo de las camas". También recuerda que los gemelos dormían aún en cunas de bebés y que el mayor lo hacía en una cama muy pequeña "para su complexión física y su edad". Por todo, esto, la representante de la administración considera que el matrimonio privó a sus hijos, "de una forma que presuntamente parece consciente y deliberada", de "una educación normalizada así como de la asistencia sanitaria y del desarrollo social, esenciales para su formación, causándoles, presuntamente, un maltrato psicológico continuado" e "impidiéndoles la socialización". En los escritos, además, queda claro que el informe mental al que fueron sometidos los padres de los pequeños determinan que "no presentan patología mental alguna".

Penas de prisión

Por todo ello, la fiscal les acusa de los delitos de abandono de familia, maltrato psicológico habitual y detención ilegal, por lo que solicita para ambos una condena de seis años de cárcel y la prohibición de comunicarse con sus hijos durante otros cuatro.