El Principado mejorará los accesos al colegio de Latores

La Consejería de Educación ha licitado las obras de mejora del aparcamiento y de los accesos rodados al colegio de Educación Especial de Latores. La actuación tiene un presupuesto de 62.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Estos trabajos, reclamados por la AMPA (Asociación de Madres y Padres de alumnos), permitirán ampliar el número de plazas en el estacionamiento exterior y sustituir el portón de acceso para autobuses al aparcamiento interior. En esa zona se cambiará también un tramo de valla.

El proyecto fue redactado el pasado mes de mayo. Las empresas interesadas en ejecutar la actuación tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 1 de octubre. Las familias han reclamados en varias ocasiones la reforma del centro de Latores.

Días atrás comenzaban las obras de construcción del nuevo centro de Montecerrao, largamente demandado por la AMPA. La actuación fue adjudicada por 18,91 millones a la empresa Ogensa, que tiene un plazo de 24 meses concluir los trabajos. Además, a finales de julio Educación encargó la redacción del proyecto básico y de ejecución de una piscina en el edificio. El coste de ese proyecto asciende a 16.262 euros. El plazo de entrega fijado es de dos meses.