Sabadell Herrero presenta la exposición "Eduardo Chillida, la presencia del vacío"

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, en colaboración con Sabadell Herrero, presenta una exposición con 60 obras del donostiarra Eduardo Chillida, premio Princesa de Asturias de 1987. "Eduardo Chillida, la presencia del vacío" está comisariada por Alicia Vallina y recorre las distintas series de la obra gráfica y escultórica del artista. La sala de exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acogerá la muestra del 25 de septiembre al 14 de diciembre de 2025. El horario de apertura al público será de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00. Los martes cierra.