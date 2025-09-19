Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: "Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times"

Desde su puesta en marcha en 2011, la fecha de cada día ubicada en el paseo de los Álamos, en el parque San Francisco, se ha convertido en un icono de la ciudad. Diariamente, numerosos ovetenses y turistas se paran a inmortalizar el calendario con una foto. Detrás de ellas, alejados del foco, hay un gran trabajo de los operarios de jardinería que están cada mañana a las ocho para actualizar la fecha. Serafín Casimiro, con 32 años de experiencia, y Alberto Hevia, son dos de los encargados de llevarlo a cabo en cualquier época del año, incluido San Mateo.

El calendario está muy bonito... ¿Cuánto se tarda en dejarlo así?

Serafín: Si todo va bien, sobre 20 minutos. Cuando está estropeado hay días que incluso hemos tardado un par de horas para que todo quede perfecto. A veces los números están con piedras y hay que ir quitándolas una a una. Es un trabajo muy laborioso.

¿Qué fecha cuesta más a lo largo del año?

S: El cambio de año. Primero por las circunstancias, porque vienes de la Nochevieja, y después porque hay que cambiar día, mes y año. Se tarda mucho más.

¿Cómo se lleva eso de madrugar para trabajar mientras otros aún no han terminado la noche?

Alberto: Se lleva mal con todo el mundo de fiesta, sobre todo porque nos lleva más trabajo. El día del ascenso del Oviedo esto se llenó de gente y posiblemente haya sido el día que peor estaba el calendario en los 10 años que llevo aquí. El peor con diferencia.

S: Alguno viene a gastarnos bromas y a pedirnos que pongamos un día en específico. Es lo que toca, llevamos toda la vida en esto y es nuestro trabajo, no nos parece raro.

Pensando en el trabajo... ¿Es más duro año nuevo o San Mateo?

S: (Se lo piensa) San Mateo… pero porque son más días, aunque año nuevo también es duro. Nosotros cambiamos el calendario y, aparte, tenemos que limpiar el parque San Francisco, que es bastante grande.

¿La gente suele respetar?

S: Así así, podría respetarse más. Hay veces que lo encontramos destrozado. Una vez estaba todo levantado, tanto las letras como los números. Y eso lleva mucho tiempo arreglarlo. Pero en general sí.

A: Varias veces nos robaron algún número o aparecieron por otras zonas del San Francisco, incluso los números cambiados. Muchas veces tenemos que jugar al escondite y no siempre los encontramos.

Seguro que ha tenido anécdotas de todo tipo. Cuéntenos una.

S: Una vez se me acercó un señor a preguntarme si iba a tardar mucho. Me dijo que tenía prisa y que había venido por la noche expresamente desde Zaragoza y que se iba a ir cuando tomase la foto de nuevo para allí. La iba a imprimir para pedirle matrimonio a su novia, que se había quedado enamorada de la ciudad y del calendario. Yo le dije «espero que estés seguro de que te vaya a dar el sí». Nunca lo supe.

¿Cuál es el día más especial?

A: La gente suele decir que su cumpleaños, pero para mí no. El día que más ilusión me hace es el que menos tengo que trabajar en él. Cuando hay que cambiar muchos números es menos llevadero.

¿Cómo viven estas fiestas cuando les toca descansar?

S: Si te digo la verdad no suelo salir mucho por San Mateo, venía más cuando estaban los chiringuitos donde la catedral. Eso sí, cuando tomo algo por aquí me cuesta aguantarme. No lo paso nada bien por si veo algún desperfecto.

A: Cuando no trabajo aprovecho para salir, pero vigilo más que otra cosa (se ríe). Si vengo a tomar algo por esa zona y veo a algún niño enredar pienso «¡ey, no hagas eso!», pero no puedo hacer nada. No lo paso nada bien cuando veo algún desperfecto.

¿Alguna vez se ha confundido poniendo la fecha?

S: No, es muy complicado. Solo tenemos que ir al vivero a coger el número siguiente. Ya está todo preparado para mañana, por ejemplo.

¿Y qué cree que pasaría si se equivoca el día de San Mateo?

A: No me lo quiero ni imaginar, saldríamos hasta en el New York Times. Ese error no se puede permitir, sería catastrófico.