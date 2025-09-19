Sidra para todos: así celebrará Oviedo la distinción del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Un gran brindis en la plaza del Ayuntamiento, en el que se repartirá a cada asistente una botella de sidra de la DOP y un vaso conmemorativo, marcará el mediodía del día del Desarme. De esta forma, la entidad que preside Miguel Ángel de Dios celebrará junto a los ovetenses la declaración de la fiesta como de Interés Turístico Nacional. La notificación llegó la mañana del miércoles y la jornada de ayer estuvo marcada por la resaca emocional. Desde el anuncio de la Secretaría de Estado de Turismo, que dirige Rosario Sánchez, se sucedieron las felicitaciones. El día 24 viajarán al madrileño Teatro Real para recoger la distinción de manos del ministro de Turismo, Jordi Hereu. El escrito será entregado el 19 de octubre al alcalde, Alfredo Canteli, en un acto en la Casa Consistorial y, después, se presentará a los ciudadanos en un evento multitudinario. "Queremos entregar el escrito a la ciudad".

La programación en torno a las jornadas gastronómicas –garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche– arrancará el primer viernes de octubre en Casa Félix, en la calle Jesús, con la presentación del menú en Oviedo. La ruta de presentaciones incorpora este año un nuevo escenario: las Bodegas Valdemar, en Oyón (Álava), tres días después. A continuación, recalará en dos escenarios habituales: el día 6, en el hotel Eurostars Madrid Tower y el 9, en el restaurante hotel Real Colegiata San Isidoro de León, de la mano de la Academia Leonesa de Gastronomía. Por el medio, los cofrades y OTEA mostrarán su lado más solidario con la donación de varios centenares de raciones a la Cocina Económica, la entidad gestionada por las Hijas de la Caridad, para que las personas sin recursos también disfruten de estos manjares, replicando la tradición que hunde sus raíces en el siglo XIX.

Las celebraciones del Desarme se alargarán durante dos semanas. La primera tendrá un punto central el día 16 de octubre, con la primera degustación de bocados y del menú del Desarme. Ambas actividades hosteleras se prolongarán hasta el 26, con uno de los momentos clave el día 17. Esa tarde, el artista cántabro Nando Agüeros pregonará las fiestas. Su elección responde a su estrecha vinculación con Asturias y a su trayectoria artística, profundamente ligada a la música tradicional del norte. Será a las ocho de la tarde. Tras el pregón se realizará una descarga de fusilería a cargo de recreacionistas del ejército isabelino, con el acompañamiento de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". Los asistentes podrán acudir ataviados con trajes de época y, a continuación, participarán en una degustación un vino español en la plaza de Trascorrales.

El sábado llegará cargado de actos. Una de las novedades será el I Festival de Bandas de Música El Desarme "Fiesta de la paz", que se celebrará en la plaza de la Catedral con las agrupaciones "Ciudad de Oviedo", "Pola de Siero", "Candás", "San Martín del Rey Aurelio" y "Noreña". Por la tarde, a las 17.30 horas, el foco se trasladará al paseo del Bombé con el concurso de vestimenta de época y, a última hora, un desfile hasta la plaza del Ayuntamiento junto a recreantes de tropas isabelinas. Desde el balcón de la Casa Consistorial se proclamará el Desarme. Al día siguiente será el multitudinario brindis y, a continuación, el teatro Filarmónica acogerá un concierto de Agüeros. Será a las 12.30 horas. Al mediodía tocará degustar las sabrosas recetas.

Días cofrades

La segunda semana estará protagonizada por los cofrades. La plaza de Trascorrales acogerá desde el lunes hasta el jueves conferencias y coloquios a las ocho de la tarde. El viernes será el turno de recibir a las diferentes sociedades gastronómicas llegadas desde distintos puntos de España, Francia y Portugal. El capítulo tendrá lugar el sábado, a las once, en el teatro Filarmónica, con la entrega de los títulos honoríficos (cofrades de honor, embajadores de honor, cucharas amigas y cofradías hermanas) y el nombramiento de los 35 nuevos cofrades de número.

Después, la comitiva desfilará hasta el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y el palacio del Conde de Toreno para la proclamación del Desarme. La comida se celebrará en el Iberik Santo Domingo Plaza. La programación finalizará con el certamen de cofradías en la plaza de Trascorrales, donde todas podrán presentar sus títulos. Como colofón, la última comida de hermandad.

La programación aún puede sufrir cambios en los próximos días y LA NUEVA ESPAÑA sorteará diariamente menús a degustar en los locales embajadores del Desarme. Este diario también publicará las bases del concurso de dibujo infantil.