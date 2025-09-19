El Trío Arbós inaugura la cuarta edición del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo
El Trío Arbós, Premio Nacional de Música 2013, con su pianista y fundador, Juan Carlos Garvayo, inauguró ayer, en el Auditorio Príncipe Felipe, el Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO), que dirige Cristina Gestido. Fue ella quien presentó el primer concierto de esta cuarta edición. Garvayo ofreció al público una "masterclass" sobre el programa a interpretar, con obras de Turina (Trío nº 2 en si menor, op. 76), Granados (Trío en do mayor, op. 50) y Jesús Torres ("Malagueña ausente"). Está última contó acompañamiento de danza española a cargo de la granadina, afincada en Asturias, Olimpia Oyonarte.
