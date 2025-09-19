Huelga de TUA: la empresa denuncia el ataque de un autobús urbano de Oviedo con viajeros dentro

La compañía TUA denunció que este mediodía un autobús de la línea F, identificado como servicio mínimo, fue atacado desde el exterior con objetos que impactaron en una luna lateral rompiéndola en su totalidad. Según explicó la empresa, el autobús atacado circulaba por la calle de Flórez Estrada, cuando el conductor y los viajeros que estaban en su interior escucharon dos impactos sucesivos, primero, y la rotura completa, posterior, de la luna lateral.

El conductor orilló el autobús y, tras comprobar que no había heridos -aunque sí personas nerviosas por el ataque sufrido- avisó a la compañía para que el vehículo fuera sustituido. TUA ha procedido a sustituir el vehículo atacado y a realizar la oportuna denuncia. Además, solicitó a las fuerzas de seguridad que faciliten el normal cumplimiento de los servicios mínimos de la huelga de seis días convocada por el Comité de Empresa, bajo las condiciones de seguridad habituales.

TUA sostiene que entre sus prioridades operativas está la seguridad de sus conductores, de sus viajeros, de sus flotas y de sus procesos. Por lo que lamenta la incomprensión del Comité de Empresa a este respecto y la convocatoria de huelga que daña a los ovetenses y a los visitantes durante los días más intensos de las fiestas de San Mateo.

Asimismo, TUA pide disculpas por las molestias que puedan originarse en los desplazamientos por unos servicios mínimos del 42% para la convocatoria de huelga vigente.