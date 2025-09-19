Visita comunitaria a los talleres de empleo municipales

La primera fase de la rehabilitación del Centro Social Caces; las obras de urbanización del chalet de Monte Alto y de la antigua escuela de Perlín; el acondicionamiento y mejora del centro-escuela de hipoterapia del Asturcón; la pintura de distintos equipamientos municipales (colegios, centros sociales y deportivos); así como la adecuación de la planta baja del centro social El Cortijo acapararon esta semana la atención de una delegación de técnicos de la Comisión Europea, del Ministerio de Trabajo y del Principado. Representantes de estas instituciones visitaron, de la mano de la concejala de Economía, Leticia González, el resultado de los talleres de empleo municipales en los que se está invirtiendo 4,16 millones de euros.

El Ayuntamiento aporta 700.000 euros de estos programas que permiten a numerosos empleados obtener una docena de certificados profesionales e incorporarse al mercado laboral, mientras que el resto de fondos provienen de otras administraciones. "Desde el Ayuntamiento de Oviedo estamos plenamente comprometidos con el empleo. Estos programas municipales son una muestra clara del interés del gobierno de Alfredo Canteli en ofrecer a las personas desempleadas las herramientas y los conocimientos necesarios para incorporarse al mercado laboral", apunta González, que también atribuye estas iniciativas "al impulso que hemos dado a la estructura municipal de captación de fondos estamos logrando obtener ayudas europeas".

Durante la visita también se presentaron los resultados del Taller de Empleo "Naturaleza, Deporte y Bienestar", responsable de la creación de las páginas web Oviedo Ciudad del Deporte y Parques de Oviedo, que despertaron un especial interés en la delegación visitante por el alto nivel del producto alcanzado.

Desde la Comisión Europea y el ministerio resaltaron el trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento en la organización de este tipo de itinerarios formativos, que tienen una empleabilidad del 60%.

El Consistorio destaca que estos programas de formación y empleo que permiten a las personas desempleadas adquirir una cualificación profesional de la que carecían o acceder a una recualificación. Estos programas se desarrollan en conexión con la agencia de colocación municipal que el año pasado logró sacar del paro a 382 carbayones.