El Alcalde recibe en el Ayuntamiento a la Corte Salinera de Torrevieja, localidad hermanada con Oviedo

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y Covadonga Díaz, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo recibieron la mañana del viernes en el salon de plenos, a la primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez; a la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Torrevieja, Concha Sala y a la Corte Salinera de Torrevieja, compuesta por Nuría Martí, Inés Martínez y Ana Vidal. Al acto también han asistido la Reina de San Mateo 2025, Sdenka Ojeda y una de sus Damas, Alba Jiménez Gabarri.

La delegación de Torrevieja, ciudad hermanada con Oviedo, siguió por la tarde “muy de cerca” el 73º Desfile del Día de América en Asturias. Canteli destacó el “enorme cariño que ambas ciudades nos tenemos desde hace muchos años” y deseó a las visitantes que “ disfruten de Oviedo, de estas fiestas que está llenas de gente y para los que dicen que son un fracaso yo les agradecería mucho que las pisaran. Posiblemente sean unas fiestas diferentes a las que algunos quieren pero este es el modelo de Alfredo Canteli y de su equipo y se va a mantener”.

Rosario Martínez añadió que "para Torrevieja es algo importantísimo poder haber venido a compartir las fiestas y venir con la Corte salinera, que es anual y solía venir a Oviedo a celebrar estas San Mateo. Hemos retomado esta tradición y espero que se quede para mucho tiempo”.