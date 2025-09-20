Carbayones en bandeja: La maestra cervecera que adora San Mateo desde Australia

Julia Santos cuenta una anécdota de San Mateo sin revelar la protagonista de la historia para no herir sensibilidades ni abrir heridas cerradas.

Érase una noche de fiesta en la que ella, ovetense (nació en Tenerife, pero siendo aun muy pequeña se trasladó a la capital y se considera carbayona), reclutó a varias amigas de Madrid para darles a conocer la farra mateína. La noche se complicó entre el abarrote general. Todas, salvo ella y otra compañera, se fueron pronto a la cama. "Nos separamos, la perdí (a su amiga), y un amigo mío la acompañó a mi casa desde el Antiguo, porque no sabía llegar. Me esperó en el portal, tardé más de lo previsto y se quedó dormida en la calle. De aquella, mi padre iba a desayunar todos los domingos al Yupi, al lado de casa, y cuando abrió el portal se encontró a mi amiga durmiendo y casi se le cae encima". Resultado de aquella peripecia: "No fue su último San Mateo, ni su última visita a Oviedo, pero no se volvió a fiar de mí".

Julia Santos, que es química, vive ahora las fiestas de su ciudad de manera muy distinta, ya que su casa está en Australia, donde trabaja desde hace años fabricando cerveza, su pasión, en una factoría. Y eso que para ella San Mateo son palabras mayores. "Mis primeros años en Australia volvía a España en septiembre en vez de en navidades para estar en Oviedo durante San Mateo. Si pudiese, regresaría cada año", asegura la ovetense, que vive en Canberra. Su predilección por las fiestas de la ciudad no van de farol. Lo avala así: "El año pasado mi padre me mandó el pañuelo por correo".

Para Julia Santos, San Mateo era juntarse todos los años con sus amigos "en la esquina derecha" del Pinón Folixa, el popular chiringuito. Ahí veía a todo el mundo sin necesidad de quedar previamente, para pasar la noche entre sidras y cerveza. Luego todo fue cambiando. Ella, que en 2016 se fue a Australia y, de momento, a corto plazo, no tiene intención de volver. Y también San Mateo, porque ya no existe la esquina derecha del Pinón Folixa ni aquel modelo de los festejos.

Por si regresase a San Mateo próximamente, Santos ya tiene en mente la cerveza que fabricaría. Sería una "un poco afrutada, tirando a tropical, con sabor, pero que no sea muy intensa para que sea fácil de beber, para que no empalague: que te puedas tomar cinco fácilmente sentado en unos chiringuitos, sin darte cuenta". ¡Marchando una cerveza mateína desde Australia! n