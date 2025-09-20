Compra tu plaza en el parking "Los Prados" y aparca tu vehículo con seguridad en una ubicación privilegiada

Encontrar aparcamiento en el exterior es cada vez más difícil, pues son más los coches que circulan por el tráfico diario de las ciudades. A esto, se le suma el hecho de dejar el vehículo fuera, sin ninguna vigilancia, durante varias horas.

Es por eso por lo que la mejor opción es hacerse con una plaza de aparcamiento en un garaje. El parking "Los Prados" se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Oviedo, pues en sus alrededores está ubicada la zona comercial Los Prados y a 10 minutos, el hospital HUCA. Se encuentra en la calle General Sabino Fernández Campos y, además, cuenta con acceso directo a la autopista.

Interior del garaje. / Cedida a LNE

El parking "Los Prados" ofrece varias ventajas de compra, además de diversos tamaños y precios (desde 11.00 euros), ya que cuenta con más de 160 plazas de garaje y amplias zonas de maniobra.

Además, comprar una plaza de garaje en el parking "Los Prados" te garantiza otra serie de ventajas, como puede ser una financiación disponible y facilidades de pago.

El aparcamiento ofrece seguridad, comodidad y una ubicación privilegiada así como una alta revalorización a futuro, ya que se trata de una inversión con retorno asegurado. Es ideal para residentes y trabajadores de la zona, así como para personas que buscan invertir.

Plazas con carga para vehículos eléctricos. / Cedida a LNE

Asimismo, cuenta con la posibilidad de carga para vehículos eléctricos y con un espacio diseñado para vehículos grandes, para que te olvides de maniobras imposibles. Las plazas son amplias y numeradas, para evitar agobios y sorpresas.