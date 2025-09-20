El emotivo gesto de Omar Montes y Juan Magán con Javi Gómez, el niño de Oviedo que lucha contra una enfermedad rarísima: "Ha sido una pasada"

"Lo de esta noche con Omar Montes ha sido una pasada". Así, emocionada, resumía Ana Piera lo vivido la noche de este viernes en el recinto de La Ería, después de que el artista subiera al escenario a su hijo Javi, un niño ovetense de ocho años aquejado de una enfermedad rara llamada NEDAMSS, causada por una mutación en el gen IRF2BPL.

Este gesto permitió al menor compartir escenario e incluso cantar con el cantante y el amigo asturiano de este Cristian Ansotegui, además de dar visibilidad a "El Ángel de Javi", la asociación creada con el fin de recaudar 1,5 millones de dólares que permitan al niño acceder a un tratamiento a tiempo para su patología. El artista Juan Magán también sacó al niño al escenario durante su actuación, encuadrada junto a la de Montes en el festival "Bigsound" de las fiestas de San Mateo.

NEDAMSS es una enfermedad neurodegenerativa devastadora que en pocos meses ha arrebatado a Javi la capacidad de caminar y amenaza con silenciar poco a poco la voz y vida. Un problema frente al que Javi encontró ayer en el escenario ovetense una gran bocanada de aliento. "Bueno Javi guapo, ¿te la has gozado eh? Luego cenamos", dijo Omar Montes tras interpretar, con el niño en brazos, temas como "Ron con cola", "Sevillanas", "Cobertura" o "El pantalón"...

"Gracias de corazón, Omar, por regalarnos tu voz, tu energía y tu apoyo. Esa unión nos da alas para seguir, porque no hay nada más poderoso que la música y la solidaridad caminando juntos", escribió El Ángel de Javi en sus redes al compartir el vídeo del emocionante momento en sus redes sociales.