Eva Otero, karateka de chupinazo: "Era muy fan de ‘Sweet California’, fui con mis padres y lo recuerdo con cariño"

Es una de las promesas del kárate español y en el tatami no le teme a nadie. Cualquiera diría que a toda una campeona de Europa, acostumbrada a combates al límite, le iba a poner nerviosa verse en el balcón del Ayuntamiento lanzando el chupinazo de las fiestas de San Mateo. Pero sí, lo hizo, y con nada más que 18 años se convirtió en una de las pocas personas que conoce lo que se cuece por dentro de la fiesta, las bambalinas de la noche en que todo arranca. Pero fue solo eso, el arranque, porque la perla del kárate asturianao, a la que ya todos en el mundillo han echado el ojo, tenía competición el pasado fin de semana. Ella, que es la número uno del ránking nacional y luce su corona europea sub-21 en kumite (combate), menos de 61 kilos, promete lucirse esta noche por los chiringuitos de San Mateo. Pero antes, se somete al test mateín de este diario.

¿Cuál es el mejor outfit para salir por San Mateo?

Un top, unos vaqueros y un calzado cómodo para poder aguantar bien toda la noche.

¿El bollo dónde lo va a comer el día 21?

Todavía tenemos margen para acabar de decidirnos, pero seguramente en el Parque de Invierno con mis amigos.

¿Y los fuegos?

Para eso me voy un poquito más lejos, a Montecerrao, que los lanzan desde allí.

¿Plan nocturno ideal por San Mateo?

Para mí lo mejor es salir por la zona del Bombé, ir a los chiringuitos junto a mis amigas.

Si hubiese un torneo de kárate por San Mateo, ¿a quién le gustaría enfrentarse?

Es algo que nunca me había planteado. Hay muchos karatekas que me gustan, pero creo que me voy a quedar con una que se llama Anzhelika Terliuga

¿Qué suele hacer en el Día de América?

No suelo tener suerte, porque casi siempre me coincide con los entrenamientos, por lo que no puedo ir.

¿Tu mejor recuerdo de una noche de San Mateo?

Tengo especial cariño a los conciertos de San Mateo a los que iba con mis padres. De pequeña era muy fan de "Sweet California" y me acuerdo mucho del día que las fui a ver en Oviedo.

Si te llueve en San Mateo, ¿quedas en casa o sales y vuelves?

No, no, yo salgo. Hay que aprovechar cuando Oviedo está así de guapo.

¿Cuál es el momento más mítico de todo San Mateo?

Personalmente, me voy a quedar con el pasado jueves, cuando tuve el honor de dar el chupinazo de las fiestas. Estaba muy nerviosa, soy un poco tímida, pero es un momento que voy a recordar para toda mi vida.