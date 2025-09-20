Javi Villa, piloto de automovilismo: "San Mateo es una forma de despedir el verano"
Tras finalizar el campeonato de Europa de montaña de rallies, el asturiano disfrutará de las fiestas ovetenses con sus más allegados: "Si hay que salir, se sale. El agua en Asturias no puede ser un problema… si no el invierno nos va a matar"
Javi Viso
Hace cuatro meses, Javi Villa recorría las calles de Oviedo a toda velocidad, al volante del mismo coche con el que compitió en el campeonato de Europa de montaña de rallies. Su objetivo era claro: apoyar a la ciudad en la obtención del título de Ciudad Europea del Deporte 2026. Muy vinculado a la capital asturiana, el piloto colungués repite estos días la tradición, esta vez a pie y disfrutando de las fiestas de San Mateo tras terminar las pruebas del campeonato. Hoy, en plenas fiestas, se somete al test mateín de LA NUEVA ESPAÑA.
Recién llegado de luna de miel… ¿Se queda con Maldivas u Oviedo?
(Se ríe) Prefiero Oviedo, pero para irme de luna de miel… a Maldivas.
Si te digo San Mateo piensa en...
Fiesta.
¿Dónde va a ver los fuegos este año?
Quedaremos con unos amigos para cenar y aprovecharemos para verlos en la calle.
Y el lunes, ¿en qué lugar va a comer el bollo?
Depende, igual me toca trabajar y no puedo estar.
Algo que no pueda faltar en San Mateo
Una buena cena, juntarse todos y pasar una tarde-noche que sea memorable.
¿Un rally que te gustaría correr en estas fechas?
En estas fechas tenemos el Rally Princesa de Asturias que casi nos acompaña con San Mateo. Es algo muy mítico y que merece la pena disfrutarlo.
Su “outfit” nocturno ideal para salir el día grande
No hay duda: playeros, pantalón corto y camiseta. Es una forma de despedir el verano.
¿Cómo sería su noche perfecta por San Mateo?
Casi siempre lo son. La noche depende de cómo te la plantees, pero poder llegar a casa tranquilamente con muchos recuerdos, después de haber reído mucho y con una buena cena… para mí eso lo cumple todo.
¿Y su copiloto ideal para recorrer los chiringuitos?
El que viene siendo los últimos años, Alberto, un amigo. Si nos juntamos lo que tengamos alrededor no cuenta.
Un lugar que no pueda faltar siempre en estas fiestas
Últimamente estamos acabando casi siempre en la calle Mon. Siempre me gusta acabar metiéndome en algún local en vez de estar fuera.
Para estos días se prevé lluvia, ¿va a salir igual o se queda en casa?
Si hay que salir, se sale. El agua en Asturias no puede ser un problema… si no el invierno nos va a matar.
Y, por último, un momento inolvidable de San Mateo
Casi siempre que venimos a los conciertos. Me acuerdo estos últimos años con Melendi, aunque los años pasan… recuerdo mucho cuando lo teníamos hace 15 o 20 años en la catedral.
