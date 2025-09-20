Todo sobre la noche más mágica de San Mateo: ¿A qué hora y desde dónde puedo ver los Fuegos?

Oviedo afronta este sábado la noche más grande y mágica de todas las fiestas de San Mateo. La ciudad se prepara para el lanzamiento de los Fuegos, que por cuarto año consecutivo tendrá como escenario la plaza Tuero Bertrand, en el barrio de Montecerrao, y dará comienzo a las 22.00 horas.

El éxtasis de sonido y color se prolongará durante 20 minutos de espectáculo bajo el título Sinestesia, una obra de la pirotécnica valenciana Hermanos Caballer para la que se descargarán 600 kilos de pólvora para dibujar en el cielo formas como caras sonrientes, corazones y espirales de distintos tonos y colores.

La plaza, también conocida como "el anfiteatro" de Montecerrao, tendrá un cordón perimetral que separa la zona autorizada de presencia del público en general de la zona de seguridad. Las personas asistentes no deberán atravesar en ningún caso el cordón por riesgo importante y peligro para la vida y la integridad física de las mismas, al existir carga importante de pirotecnia en las proximidades.

Las distintas calles de Montecerrao y otras ubicaciones como el Monte Naranco se presentan como los principales espacios para disfrutar de un espectáculo pirotécnico que podría verse condicionado por las malas condiciones meteorológicas, pues existe riesgo de lluvia para la hora del lanzamiento.

Ante la escasez de estacionamiento en la zona de Montecerrao, se recomienda el uso del transporte público, la asistencia a pie, y en caso de uso de vehículos particulares, se utilicen los parkings de las facultades del Cristo ubicados en la calle Valentín Andrés Álvarez, y la avenida del Cristo.

Montecerrao es escenario del lanzamiento de los Fuegos de San Mateo desde el año 2022, cuando el Ayuntamiento decidió cambiar, casi cuatro décadas después, el escenario del parque de Invierno.