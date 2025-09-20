Una nueva entrega de San MatIA: Canteli, alcalde de Barrio Sésamo
Mateo Román
Quisimos ver a Alfredo Canteli como alcalde de Barrio Sésamo y la IA, que convierte el mundo real en el de Jim Henson, nos devolvió este atractivo peluche acompañado por la versión correspondiente de Leticia González, concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales.
La imagen los muestra por la avenida de Italia del Campo San Francisco, petada de puestos de diferentes artesanías haciendo lo que les gusta a ambos, que es ir de compras. En cambio, Canteli se contraría en el gusto porque no compró nada. No hay bolsas en sus manos y se cabe, cuando él quiere calles en las que no se quepa, de ahí que estén abarrotadas de mesas y sillas.
