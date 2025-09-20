Proyectan imágenes propalestina y contra el modelo festivo de San Mateo en lo alto de la Catedral de Oviedo

Banderas de palestina, imágenes de la cara de Netanyahu con la leyenda "Se busca por genocidio" y proclamas contra el actual modelo festivo se colaron la noche de este viernes en la fachada de la torre de la Catedral de Oviedo. El motivo fue un videomapping organizado por el colectivo Fiestes Populares, el cual a través de un comunicado acusó al equipo de gobierno local de querer boicotear y censurar la iniciativa enviando a agentes de la Policía Local de paisano a identificar a cuatro de sus miembros.

Desde el colectivo denuncian el "acoso policial" al que aseguran estar sometidos por defender la causa palestina y anuncian nuevas acciones reivindicativas que tendrán lugar a partirde las dos de la madrugada del domingo en la misma plaza de la Catedral.

Una de las imágenes proyectadas en la Catedral. / 

La noche del viernes proyectaron banderas palestinas e imágenes mostrando el apoyo del pueblo asturiano al pueblo palestino y denunciando el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel. "También en fiestas debemos recordar la terrible situación que están viviendo en Palestina y clamar más fuerte que nunca que cese el genocidio", apuntan desde Fiestes Populares, subrayando que a las proyecciones se sumaron banderas palestinas que cubrieron todo el escenario de la plaza de la catedral y canciones de apoyo al pueblo palestino.

Otra de las imágenes proyectadas. / 

El colectivo sostiene que hubo varios intentos de "censura municipal" al acto de apoyo al pueblo palestino. Afirman que primero intentaron prohibir la actuación de un DJ que tenía todos los permisos y luego se movilizaron policías para detener la proyección en la fachada de la Catedral. "Denunciamos la campaña de acoso que Alfredo Canteli y el PP de Oviedo lanza contra nosotros por el mero hecho de mostrar nuestra solidaridad con Palestina", declaran.

A pesar de lo ocurrido, aseguran que sus acciones "no van a cesar" y animan a la gente a participar en ellas la noche de este sábado.