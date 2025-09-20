Quince artistas participan en la Feria Nacional de Cerámica

El agua se llevó por delante todo: su casa, su taller y su obra. Cristina Guzmán es ceramista y vive en el pueblo valenciano de Aldaya, uno de los más afectados durante las inundaciones de la dana ocurrida hace once meses. "El agua alcanzó los dos metros dentro de mi casa". Su familia y ella sobrevivieron gracias a que subieron a la primera planta y en todo este tiempo aún no ha vuelto a su vida normal. "La reconstrucción está siendo peor que ese día", comentó emocionada durante la inauguración de la decimotercera edición de la Feria Nacional de Cerámica Creativa (CER.O.13), que se celebra hasta el domingo en Trascorrales.

Este evento es uno de los primeros en que participa después de las inundaciones y en todo este tiempo no ha vuelto a crear. La parte de su obra que pudo salvar, se la llevó el Museo de Valencia y se la guardaron por seis meses. Ahora, parte de esas piezas han viajado a Oviedo. Guzmán es una de las quince participantes de la feria, que cuenta con una destacada representación asturiana. La inauguración, ayer, la encabezó el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, y a continuación se entregó el IV premio "Roberto Parga Pieza Única". "Es una obra bastante ponente y esta artista también ha sido premiada en otra feria importante en Zaragoza", destacó Charo Cimas, codirectora de la cita, antes de anunciar a la ganadora. Fue Maite Barrainkua con "China girls (chicas de porcelana" en la que exhibe retratos rescatados de archivos fotográficos públicos convertidos en litofanías de porcelana en una instalación sobre madera.