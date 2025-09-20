TUA denuncia el bloqueo de algunos autobuses por piquetes y el Comité de Empresa lo niega

La empresa TUA, concesionaria del servicio de autobús urbano en Oviedo, ha denunciado que la actuación de piquetes ha impedido, "por primera vez" desde el inicio de la huelga, la salida de los conductores "que libremente habían acudido a ejercer su derecho a trabajar" este sábado, algo que el Comité de Empresa ha calificado de falso.

En declaraciones a Efe, la presidenta del Comité de Empresa, Patricia Prieto, ha afirmado que es "mentira" que los piquetes informativos impidieran la salida de ningún conductor, sino que se han limitado a dar una charla a los trabajadores antes de que comenzaran su jornada, por lo que a los 24 autobuses que conforman los servicios mínimos establecidos se les permitió "salir con normalidad", ha asegurado.

"Es todo mentira, no saben por donde tirar, la policía ni siquiera salió de las furgonetas", según Prieto, que ha afirmado que "no hubo ningún problema y se dejó salir a todos los conductores con normalidad" del polígono del Espíritu Santo, en Colloto, donde la compañía tiene la base.

El tercero de los seis días de huelga convocados por los sindicatos ha comenzado con el cumplimiento de los servicios mínimos que han sido fijados, ha informado la empresa en un comunicado.

En el mismo, además de denunciar la actuación de los piquetes, TUA ha considerado que "la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados daña la credibilidad del Comité de Empresa a la hora de negociar" y ha acusado al órgano que representa a los sindicatos de incumplir los acuerdos alcanzados y convocar "nuevas huelgas" por motivos ya pactados.

La empresa ha insistido este sábado en que "no comprende" que el Comité de Huelga se posicione en contra de incorporar el 'DriveCam', un sistema de seguridad "no invasivo" y que "reducirá los incidentes en más de un 30%", según los cálculos de la empresa.

Respecto a la exigencia de aseos exclusivos en las cabeceras de líneas, TUA ha retierado que los conductores pueden utilizar los servicios públicos existentes en las líneas como los del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Parque Principado, centros de la Universidad de Oviedo y del Ayuntamiento, Centro Asturiano de Oviedo o EASMU, entre otros.

Los sindicatos han convocado seis jornadas de huelga -los días 18, 19 y 20 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo, y los días 8, 9 y 12 de octubre- para pedir que no se instalen cámaras de seguridad en los autobuses y para exigir que se instalen baños en las cabeceras de las líneas, como principales demandas.

La compañía ha vuelto a pedir disculpas a los usuarios del autobús por las molestias que puedan originarse en los desplazamientos debido a la huelga.