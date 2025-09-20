Los versos de Ángel González y la música india, juntos en un concierto en Nueva Delhi
El Instituto Cervantes de Nueva Delhi ofrecerá un concierto conmemorativo, por el centenario de Ángel González, el próximo 26 de septiembre, fusionando los versos del poeta ovetense con la música tradicional india. La artista, compositora y poeta india Minu Bakshi musicalizará una selección de poemas de Ángel González. "Para que yo me llame Ángel González", "Cumpleaños", "Muerte en el olvido", "Por aquí pasa un río", "Porvenir", "Me basta así", "Primera evocación", "Si temo", "Qué sabes tú de lo que fue mi vida" y "Fiel".
La artista india, que ha ejercido como profesora de español en la Universidad de Jawaharlal Nehru, estará acompañada en el recital por los músicos Humza (sarangi), Ganesh Mehra (teclados), Sabir Ghulam (tabla) y Sahil Mehra (guitarra).
