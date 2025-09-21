El bollo de San Mateo en Oviedo desafía el agua y el viento: "Hay que venir siempre, haga sol o llueva"

Las nubes habían respetado las horas próximas a la comida del día grande de las fiestas de San Mateo. No fue hasta las dos de la tarde cuando la lluvia hizo acto de presencia, pero el mal tiempo no pudo con la tradicional reunión para comer el bollo preñao en el Campo San Francisco. Algunos, como la familia Villanueva, se resguardaron con las primeras lloviznas bajo un árbol para terminar el almuerzo, que habían adelantado ya en previsión de lluvia.

El bollo de San Mateo en Oviedo / Irma Collín

Otros, al no poder sentarse en el prao, se decantaron por alguna de las casetas hosteleras del gran espacio verde del centro de Oviedo para cumplir con la tradición. "Hay que venir siempre, haga sol o llueva”, afirman Maribel Pontigo, Laura Ansorena y Berta Miranda, que destacan que en previsión de lluvia cogieron sus impermeables para acudir “como hacemos desde que éramos pequeñas”.

“Es una pena que haya empezado a llover precisamente ahora. Podía hacer esperado una hora”, indica Isidoro Villanueva, que junto a su familia acude cada año al Campo San Francisco. “Hay que mantener la tradición”, resaltó.