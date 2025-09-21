El bollo de San Mateo en Oviedo desafía el agua y el viento: "Hay que venir siempre, haga sol o llueva"
La lluvia arreció a la hora de la comida pero no impidió que familias y amigos acudiese a su cita con el tradicional bollo en el Campo San Francisco
Las nubes habían respetado las horas próximas a la comida del día grande de las fiestas de San Mateo. No fue hasta las dos de la tarde cuando la lluvia hizo acto de presencia, pero el mal tiempo no pudo con la tradicional reunión para comer el bollo preñao en el Campo San Francisco. Algunos, como la familia Villanueva, se resguardaron con las primeras lloviznas bajo un árbol para terminar el almuerzo, que habían adelantado ya en previsión de lluvia.
Otros, al no poder sentarse en el prao, se decantaron por alguna de las casetas hosteleras del gran espacio verde del centro de Oviedo para cumplir con la tradición. "Hay que venir siempre, haga sol o llueva”, afirman Maribel Pontigo, Laura Ansorena y Berta Miranda, que destacan que en previsión de lluvia cogieron sus impermeables para acudir “como hacemos desde que éramos pequeñas”.
“Es una pena que haya empezado a llover precisamente ahora. Podía hacer esperado una hora”, indica Isidoro Villanueva, que junto a su familia acude cada año al Campo San Francisco. “Hay que mantener la tradición”, resaltó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: las 44 secuencias que llenarán de color el centro de Oviedo, al detalle
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Proyectan imágenes propalestina y contra el modelo festivo de San Mateo en lo alto de la Catedral de Oviedo
- Todo sobre la noche más mágica de San Mateo: ¿A qué hora y desde dónde puedo ver los Fuegos?
- Huelga de TUA: la empresa denuncia el ataque a un autobús urbano de Oviedo con viajeros dentro
- Crónica de unos fuegos de San Mateo mundiales que desafiaron a la lluvia: 'Por la fiesta merece la pena siempre mojarse