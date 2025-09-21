Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canteli celebra el "éxito" de San Mateo y lo vincula a un modelo de fiestas que "seguirá" en Oviedo: "Nunca vi tanta gente como el viernes"

"Estas son las fiestas que Alfredo Canteli y su equipo seguirán haciendo en el futuro", asegura el regidor en el clásico brindis festivo, empañado por la lluvia

El concierto de la Banda de Música en la plaza de España. | IRMA COLLÍN

Ni siquiera los reveses causados por el mal tiempo en varias de las jornadas centrales de la programación impidieron este domingo al alcalde, Alfredo Canteli, hacer una valoración positiva del San Mateo de 2025. El regidor aprovechó los actos del día grande, que incluyeron la misa en la Catedral y el clásico brindis de la SOF en la plaza de España, para destacar la buena marcha de las celebraciones y reivindicar el modelo festivo instaurado por su equipo de gobierno hace un lustro. "Ha sido un éxito en conciertos, en comportamiento y en participación. Estas son las fiestas que Alfredo Canteli, como alcalde, y el equipo de gobierno que me acompaña van a organizar en el futuro, incorporando más cosas nuevas, como estamos haciendo", proclamó antes de la misa.

Por la izquierda, los concejales Charo Suárez, David Álvarez, Daniel Tarrio (tapado), José Ramón Pando, Lourdes García, Leticia González, José Ramón Prado, Conchita Méndez, Nacho Cuesta, Alfredo García Quintana (detrás), Mario Arias, el presidente de la SOF Felipe Díaz-Miranda, Marta Suárez, esposa del Alcalde, Alfredo Canteli, junto a ella, Covadonga Díaz, la Reina de las fiestas, Sdenka Ojeda, su Dama de Honor Sara Díaz, Mateín (agachado), el edil Gaspar Llamazares, el vicepreseidente de la SOF, Javier Batalla, la otra Dama de Honor, Alba Jiménez y la Dama de la corte salinera de Torrevieja, Inés Martínez, ayer, brindando por San Mateo en la plaza de España. | IRMA COLLÍN

A juicio de Canteli, las imágenes de jornadas como la del desfile del Día de América hablan por sí solas a la hora de hacer balance del programa elaborado por Covadonga Díaz. "El balance tiene que hacerlo la ciudad en sí, que se echó a la calle mayoritariamente. Nunca vi tanta gente como el viernes: las calles estaban a rebosar y, la verdad, tengo que felicitar a la concejala de Festejos", añadió el regidor.

La celebración del equipo de Gobierno

Canteli llegó a la plaza de España poco antes de las dos de la tarde, acompañado por su mujer, Marta Suárez, y por la propia Covadonga Díaz, tras asistir a la misa de San Mateo en la Catedral. En la céntrica plaza visitaron el reparto del bollo de la SOF, que se prolongó entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, aprovechando la tregua meteorológica matinal para celebrar un concierto de canciones populares de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", así como las actuaciones de varios grupos folclóricos de países como Colombia, México o Argentina.

El alcalde brindó por Oviedo y por San Mateo con el presidente de la SOF, Felipe Díaz-Miranda, con el vicepresidente de la entidad, Javier Batalla, y con numerosos miembros de la corporación municipal. Además del gobierno en pleno, acudieron a la cita los portavoces de los grupos de la oposición: Carlos Fernández Llaneza (PSOE), Gaspar Llamazares (IU-Convocatoria por Oviedo) y Sonsoles Peralta (Vox), acompañados por otros ediles de sus grupos. Tampoco se perdió este momento el popular personaje de las fiestas, Mateín; la reina de San Mateo, Sdenka Ojeda; las damas Sara Díaz y Alma Jiménez; además de las representantes de la corte salinera de Torrevieja –localidad alicantina hermanada con Oviedo–: Inés Martínez Conesa, Ana Vidal Martínez y Nuria Martí de Oro.

