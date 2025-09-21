Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: "Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega"

Carmen López, "Car" como la llaman sus amigos, lleva en Ciudad Naranco desde "pequeñina", aunque algunos vecinos aseguran que el vínculo es anterior. "Gente que me encuentro por el barrio me dice: ‘Yo te conozco desde antes de nacer, de cuando tu madre estaba embarazada’". La campeona española y mundial de surf adaptado o parasurf tiene ahora 28 años de una vida intensa, que no se detiene. Tan pronto entrena en Salinas para ir al campeonato de Europa, como enseña pasos de baile a sus amigos de "Los patos salvajes", graban una película sobre su vida que inicialmente iba a ser un corto o se convierte en la única invidente de Europa en sacarse el título de instructora de perros de asistencia. Deprisa, deprisa.

Todo el trajín de Car López tiene como campamento base Ciudad Naranco. Estudió en uno de sus colegios emblemáticos, las Ursulinas, se crió y vivió con su familia en el barrio, ahora reside con su marido, sus perras y sus gatos en un piso de la calle Peñasanta de Enol y hasta ha entrenado para los campeonatos de parasurf detrás del Archivo Histórico en "carver", una tabla de surf para asfalto.

Carmen López, en plena prueba en La Jolla (California). / LNE

"¿Qué es lo que más me gusta de Ciudad Naranco? Pues que todo el mundo de alguna manera se conoce. Es muy habitual que me encuentre con gente que dice: ‘Meca, eres la hija de Marián’; ‘conozco a tu padre’, ‘mi hijo iba contigo al cole’, ‘eres la nena del surf’. Es muy bonito porque hay muchas veces que en tu propio edificio no sabes quiénes son tus vecinos y aquí conoces a casi todo el mundo del barrio", comenta Carmen López, sentada en un banco del parque de San Pedro de los Arcos, mientras acaricia a su perrina "Selva", "dos años y medio de todo amor, es muy intensa", describe.

Un rincón que le trae muy buenos recuerdos. "Me gusta la zona de este parque porque aquí me traía mi madre a jugar cuando era pequeña y luego volví cuando ya estaba con mi pareja, a pasear con las perrinas. Es curioso cómo el círculo se completa", reflexiona Carmen López, que desvela otro de sus sitios preferidos. "La Pista Finlandesa la tengo muy trotada de todas las maneras posibles, en patines, en bici, corriendo, con perro y sin perro… porque ahora con Selva no me atrevo, está tan loca como yo", dice medio en broma, medio en serio, porque "hay que tener cuidado, para no romperme nada".

Tras proclamarse campeona del mundo de surf adaptado en 2020. / LNE

Va camino de los ocho años que Car López empezó con el parasurf. "Me había apuntado a unas jornadas de surf adaptado, estaba con ‘Los Patos Salvajes, y al volver le dije a mi madre que me quería federar y competir". Luego conoció a Lucas García, con escuela de surf en Salinas, para su primer campeonato de España y los acontecimientos se empezaron a precipitar. "Ponte en la situación. Estábamos en casa a punto de comer, suena el teléfono y me dicen: ‘Soy Lorenzo de la Federación, no se qué... escucho la palabra “Mundial” y en ese momento como que dejé de oír. Solo contesté ‘sí, gracias, adiós’. Voy a la cocina, le digo a mi madre que voy al Mundial en California y me dice que me siente a comer. ¡Pero cómo iba a comer si no tenía hambre de la emoción! Yo no lo entendía, pero, ¿cómo le puede dar igual? Hasta que, a la semana siguiente, le pregunto a mi madre que cuándo vamos a hacer el pasaporte, que tenía que irme en dos semanas". El caso es que la madre, Marián García Vigil, había pensado que el Mundial era para el año siguiente. "Lo que menos creía yo era que fuera todo tan rápido; me lo tomé a a coña, pero con ella es todo así, aquí te pillo, aquí te mato", explica la madre. "Desde entonces", retoma Car, "mi madre tiembla cada vez que le digo: ‘Meca vas a flipar’".

Durante un entrenamiento. / LNE

¿Qué siente Carmen López cuando está sobre una tabla de surf? La respuesta llega a bote pronto. "Pues paz y libertad. Para mí es importante hacer aquello que te hace feliz y a mí surfear me hace feliz. En la tabla de surf me siento yo. Muchas veces, la sociedad , sin querer y sin mala fe, te etiqueta por lo que ven, como la chica del perro, la chica ciega o la chica del bastón. Soy Carmen y ya está, soy una persona como cualquier otra. A veces, a la gente se le olvida", confiesa esta joven ovetense, tan menuda en apariencia como torbellino al expresarse y al relatar su día a día, en el que Ciudad Naranco juega un papel muy especial.

Por eso le cuesta encajar que "en una zona de tanto paso" y tan vital para acceder, por ejemplo, a la estación de tren como es La Losa suponga una barrera en materia de movilidad y no solo para ella. "Para mí es más complicado pasear por La Losa que surfear siendo ciega. Denuncié hace tiempo que había pasos de cebra mal señalizados y sin la marca podotáctil, que nos indica a las personas ciegas que hay un cruce; también advertí que hay señales mal puestas, por ejemplo en las entradas de los garajes. Tanto yo como la asociación Activa Ciudad Naranco comunicamos la incidencia, pero no se hizo nada. Hay muchos sitios en Ciudad Naranco que no están accesibles para una persona invidente, y no soy la única del barrio, ni para una persona que vaya en silla de ruedas. En este aspecto es una zona complicada, un poco hostil todavía", advierte Carmen López que, no obstante, admite que en alguna ocasión el Ayuntamiento sí le ha hecho caso. "Debajo de la Pista Finlandesa también dimos aviso de que estaba mal señalizado un paso en un garaje y lo arreglaron", afirma.

Pero los problemas en materia de accesibilidad también alcanzan a los autobuses municipales y a los trenes, medios que necesita en su vida diaria, para ir a entrenar o a alguna de las múltiples actividades en las que está inmersa y que ocupan su jornada. "A veces llegas al autobús y no funciona la megafonía, o vas a la parada y cuando se de trata de un poste pues no lo encuentras o si pasan varios buses, no sabes cuál coger y tienes que preguntarle al conductor. Alguna vez me confundí de autobús; en cambio, en Gijón, te avisa qué línea viene", comenta Carmen López. En los trenes, abunda su madre, "no siempre te ponen la megafonía y eso supone un inconveniente, no solo para las personas ciegas, sino también para la gente mayor". Y Car López pone especial énfasis en la necesidad de que estén bien señalizados los pasos a nivel ferroviarios: "Son un peligro porque la perra tampoco sabe por dónde tiene que cruzar".

La vida en Ciudad Naranco

Vivir en Ciudad Naranco, en el barrio de toda la vida, tiene sus contrapartidas. "Haber crecido aquí te da ventajas. La gente sabe por ejemplo que no puede tocar a tu perra guía. Que te reconozcan en tu casa, donde vives, es un lujo. Es una manera de comprobar que estás haciendo, supongo, las cosas bien. La verdad es que me siento muy querida y esto es algo muy de agradecer", afirma Carmen López, que tiene en el barrio a uno de sus patrocinadores. "La clínica Dental Naranco, son muy majas. Curiosamente a mí me daba miedo ir al dentista y desde que empecé a ir con ellas se me quitó ese temor que tenía".

Los patrocinadores desempeñan un papel vital en la carrera deportiva de Carmen López. "La marca de trajes Seland, Herdicasa y Seresco me dan un apoyo muy importante, si no fuera por el respaldo de esta gente y de Lucas, mi entrenador, que creen en lo que hago, yo, aunque quisiera, no podría", comenta la surfista, que afronta ya las últimas semanas de preparación para su próxima competición, el campeonato de Europa, que este año será en la playa de Patos, en Vigo, a mediados de octubre: "Estoy muy animada porque te encuentras con tus compañeros de selección y con los de otros países. Es muy guay. En junio ya estuvimos en Canarias y conseguimos un buen resultado, revalidamos el titulo de campeones de España en mi categoría, que es la Visual 1, de ceguera total", afirma.

Car López no tiene dudas al hablar de la clave de sus éxitos en el parasurfing, al que llegó en 2018. "El buen rollo con Lucas García, el entrenador. Llevamos juntos siete años, es un récord, hemos alcanzado una confianza especial", asegura. "Mira, una anécdota. Estábamos en el Campeonato de Europa de 2019, el primero al que fuimos. Nos estábamos metiendo al agua, que llegaba un poco más arriba de mi rodilla y de repente me dice Lucas, apretándome la mano: ‘Vaya lo que viene por ahí, cuando yo te avise, bucea’. Le hago caso y cuando me lo dice, me meto debajo ¡pero era una ola de menos de medio metro! La peña de alrededor, de las selecciones de Italia, Francia, Portugal debieron pensar que estaba mojándome el pelo. Cuando me levanto y me giro hacia Lucas, estaba partiéndose de la risa, doblado, y me dice: ‘era para comprobar eso de que la confianza es ciega’. Total que le mandé a tomar vientos y me alejé, remando con la tabla. Él venía detrás de mí, muerto de risa, y yo tenía que tapar la cara con el brazo para que no viera que también me estaba riendo".

Esa complicidad con su entrenador ha tenido mucho que ver con un proyecto que ilusiona especialmente a Carmen López, una película, que dirige la avilesina Ana López Martín y en la que el papel de su madre corre a cargo de Blanca Portillo. "Fue la última vez que le dije a mi madre: ‘Meca, vas a flipar’. Empezó siendo un corto, luego un documental, se calentó la historia y ahora es una película", comenta Car López, tremendamente emocionada con el proyecto porque "aunque tengas una vida interesante, no todo el mundo puede decir que le hayan hecho una película que surgió así, de una forma muy espontánea. Y la peli está hecha con amor, se va a notar".