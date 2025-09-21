Cinco bandas compiten el Día de San Mateo por alzarse con el Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo"
"Insanity", "Love Feroz", "Dinosaurio Meteorito", "Glosss" y "Amazing Relámpago" pugnan desde las 21.00 horas por los 4.500 euros del primer premio
Este domingo 21 de septiembre, coincidiendo con el día festivo de San Mateo, Oviedo se convertirá en epicentro del rock con la gran final del concurso “Ciudad de Oviedo”, que tendrá lugar en la plaza Feijóo. A partir de las 21.00 horas, cinco bandas finalistas se disputarán el título en una jornada que promete emociones fuertes, guitarras encendidas y mucho talento emergente.
La cita arrancará con "Insanity" (21.00 horas), que abrirá el turno de directos con su energía arrolladora. Le seguirá a las 21.30 horas "Love Feroz", con su propuesta intensa y pasional. A las 22.00 horas será el turno de "Dinosaurio Meteorito", una de las formaciones más esperadas por su mezcla de contundencia y frescura. Media hora después subirán al escenario "Amazing Relámpago" (22.30 horas), con un estilo vibrante. Cerrará la ronda de finalistas "Gloss" (23.00 horas), quienes pondrán el broche con su característico sonido antes del veredicto final.
El jurado deliberará tras las actuaciones y anunciará al grupo ganador alrededor de las 23.30 horas. Además, la banda vencedora ofrecerá en ese mismo momento un tema extra para celebrar el triunfo.
El concurso no solo será una vitrina para el talento local y regional, sino también un escaparate de la diversidad de estilos que conviven en la escena rock actual. Como aliciente adicional, el público podrá disfrutar del directo de la banda invitada "Ritmo Vudú", ganadora de la edición del año pasado, que actuará a las 20.00 horas, después de la cancelación de la actuación con la que iban a hacer de teloneros de "Ilegales" en La Ería, finalmente suspendida por la enfermedad del vocalista del grupo asturiano, Jorge Martínez.
Con entrada libre y en pleno corazón de Oviedo, esta final se perfila como uno de los platos fuertes del programa de San Mateo, una noche en la que la música en vivo será la auténtica protagonista.
Este ya clásico de la música asturiana repartirá 9.000 euros en metálico entre los tres primeros clasificados. El ganador se llevará la mitad de esa cuantía, 4.500 euros, pero deberá de comprometerse a guardar fecha para actuar en las celebraciones locales del año siguiente.
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: las 44 secuencias que llenarán de color el centro de Oviedo, al detalle
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Proyectan imágenes propalestina y contra el modelo festivo de San Mateo en lo alto de la Catedral de Oviedo
- Todo sobre la noche más mágica de San Mateo: ¿A qué hora y desde dónde puedo ver los Fuegos?
- Huelga de TUA: la empresa denuncia el ataque a un autobús urbano de Oviedo con viajeros dentro
- El emotivo gesto de Omar Montes y Juan Magán con Javi Gómez, el niño de Oviedo que lucha contra una enfermedad rarísima: 'Ha sido una pasada