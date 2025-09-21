Cinco bandas compiten el Día de San Mateo por alzarse con el Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo"

Este domingo 21 de septiembre, coincidiendo con el día festivo de San Mateo, Oviedo se convertirá en epicentro del rock con la gran final del concurso “Ciudad de Oviedo”, que tendrá lugar en la plaza Feijóo. A partir de las 21.00 horas, cinco bandas finalistas se disputarán el título en una jornada que promete emociones fuertes, guitarras encendidas y mucho talento emergente.

"Amazing relámpago" / LNE

La cita arrancará con "Insanity" (21.00 horas), que abrirá el turno de directos con su energía arrolladora. Le seguirá a las 21.30 horas "Love Feroz", con su propuesta intensa y pasional. A las 22.00 horas será el turno de "Dinosaurio Meteorito", una de las formaciones más esperadas por su mezcla de contundencia y frescura. Media hora después subirán al escenario "Amazing Relámpago" (22.30 horas), con un estilo vibrante. Cerrará la ronda de finalistas "Gloss" (23.00 horas), quienes pondrán el broche con su característico sonido antes del veredicto final.

"Insanity" / LNE

El jurado deliberará tras las actuaciones y anunciará al grupo ganador alrededor de las 23.30 horas. Además, la banda vencedora ofrecerá en ese mismo momento un tema extra para celebrar el triunfo.

"Glosss" / LNE

El concurso no solo será una vitrina para el talento local y regional, sino también un escaparate de la diversidad de estilos que conviven en la escena rock actual. Como aliciente adicional, el público podrá disfrutar del directo de la banda invitada "Ritmo Vudú", ganadora de la edición del año pasado, que actuará a las 20.00 horas, después de la cancelación de la actuación con la que iban a hacer de teloneros de "Ilegales" en La Ería, finalmente suspendida por la enfermedad del vocalista del grupo asturiano, Jorge Martínez.

"Love Feroz" / LNE

Con entrada libre y en pleno corazón de Oviedo, esta final se perfila como uno de los platos fuertes del programa de San Mateo, una noche en la que la música en vivo será la auténtica protagonista.

Este ya clásico de la música asturiana repartirá 9.000 euros en metálico entre los tres primeros clasificados. El ganador se llevará la mitad de esa cuantía, 4.500 euros, pero deberá de comprometerse a guardar fecha para actuar en las celebraciones locales del año siguiente.