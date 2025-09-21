Crónica de unos fuegos de San Mateo mundiales que desafiaron a la lluvia: "Por la fiesta merece la pena siempre mojarse"

"Por la fiesta merece la pena siempre mojarse". Con esa máxima llegaron ayer al parque Tuero Bertrand de Montecerrao Adahy Pérez, Aroa Álvarez, Ángela Fernández, Raúl Suárez y Lluna Fernández, un grupo de jóvenes amigos de Avilés, que no dudaron en ponerse unas bolsas de basura en la cabeza y otras en las posaderas para seguir sentados desde el anfiteatro del barrio un espectáculo pirotécnico de 20 minutos, en el que destacó una estruendosa traca final llena de colorido que arrancó una fuerte ovación. "Al final hubo menos humo del que pensábamos, mereció la pena", comentó la colombiana Daysi Ramírez.

Entre los miles de personas que desafiaron a los elementos para cumplir con la noche más mágica de las fiestas de San Mateo destacó un elevado número de foráneos. Es el caso de un grupo de unos cuarenta estudiantes Erasmus que agarraron el paraguas y se presentaron en el parque media hora antes del lanzamiento de los primeros cohetes. "Esta semana en Oviedo ha sido espectacular, sin dar más detalles", comentaban en los corrillos de un grupo de estudiantes italianos, alemanes, franceses, colombianos y mexicanos que llegaron recomendados por Miguel Suárez, un voluntario gozoniego de una empresa dedicada a organizar actividades destinados a este tipo de estudiantes.

EN IMÁGENES: Así se vivieron unos fuegos de San Mateo bajo la lluvia en Oviedo /

Bien equipados

Con una sombrilla roja a cuestas llegaron las familias ecuatorianas de Rosa Lucero y Edison Topanta. "Es la primera vez que venimos, ayer nos lo pasamos muy bien en el desfile y venimos con mucha expectativa", explicó la primera mientras trataba de improvisar una amplia carpa colocando varios paraguas superpuestos en las gradas de la plaza.

Tras las tres primeras detonaciones de aviso, empezó el festival. Palmeras de color crema enormes, caritas sonrientes, corazones y sucesivas tracas provocaron varias ovaciones durante los 20 minutos de un espectáculo titulado "Sinestesia" con el que la compañía valenciana Hermanos Caballer dejó lo mejor para el final. "Es ensordecedor, pero descargas adrenalina", confesó el británico John Wilkins, de paso por Oviedo para hacer el Camino Primitivo en bici.

Los 600 kilos de pólvora descargados consiguieron vencer a la alianza formada entre las nubes y el humo para empañar por momentos el festival de color diseñado por la compañía pirotécnica. Mientras la mayoría tapaba los oídos, Marina, una ucraniana mudada a Pola de Siero desde hace cinco meses huyendo de la guerra, disfrutaba del derroche de colores con su pareja, unos amigos y su pequeña de un año, Luna. "Aquí estamos muy bien, no como en nuestro país", lamentó la mujer.

El mal tiempo disparó la creatividad de los asistentes. José Miyares y Verónica Payo sumaron fuerzas con Gleydis Villegas y Gladis Navarro para construir una especie de búnker anti-mojaduras bajo la jaula metálica del parque infantil de Montecerrao. "Hay que buscarse la vida, ya vinimos a las ocho para coger el mejor sitio", comentaban con una sonrisa de oreja a oreja.

Un amplio despliegue que se disolvió tan rápido como sonó el último cohete y una larga caravana de viandantes inició el camino hacia el centro. "En la Mon hay donde atecharse, San Mateo no se perdona", proclamó el veinteañero Guillermo Méndez, al iniciar su marcha hacia el Antiguo.