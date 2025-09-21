El Encuentro Coral Mateín reunió a cuatro grupos en la capilla de la Universidad

El coro Son Astur ofreció este sábado una alternativa musical más para el público de San Mateo. El colectivo ovetense organizó con éxito la octava edición del Encuentro Coral Mateín, una cita que tuvo como escenario la capilla del edificio histórico de la Universidad de Oviedo y congregó a cuatro agrupaciones procedentes de Cantabria y otros municipios asturianos. En concreto, actuaron la Sociedad Coral de Nava "Allegro", el Coro San José de Requejada (Cantabria), el Coro San Martín de Mohías, de Coaña y los anfitriones ovetenses. El evento, con entrada libre, contó con una considerable afluencia de asistentes, que disfrutaron de un variado repertorio de temas para dar cumplimiento con una cita coral ya consolidada en el calendario cultural de la capital del Principado. Una buena acogida que lleva a los organizadores a pensar en organizar la novena edición.