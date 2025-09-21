El fervor por el Santo Sudario deja pequeña la Catedral de Oviedo en la misa mateína

El fervor y la veneración que despierta el Santo Sudario dejaron pequeña la Catedral en la misa mateína, uno de los tres momentos en el que se expone a los fieles la reliquia guardada todo el año en la Cámara Santa. La eucaristía de las fiestas de Oviedo estuvo presidida en esta ocasión por el deán de la Catedral, Benito Gallego, que reivindicó “la revolución del amor” en una homilía en la que estuvieron presentes el alcalde, Alfredo Canteli, varios miembros de su equipo de gobierno también ediles de la oposición, encabezados por el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza y el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, que estuvo acompañado por varios diputados autonómicos de su formación. También asistieron varios concejales de la corporación de Torrevieja, localidad hermanada con Oviedo y presente en las fiestas de San Mateo de 2025.

El deán de la Catedral llamó la atención desde el inicio de su homilía sobre el significado que tiene el jubileo de la Santa Cruz en las fiestas mateínas como expresión de “de gozo y acción de gracias” y “símbolo del amor de Dios” porque “la Santa Cruz no significa la muerte, sino que es el emblema del Salvador” y “fuente de redención y de perdón, fuente de unidad y reconciliación”. Benito Gallego recordó que “las fiestas de San Mateo están entrañablemente asociadas a San Mateo, si bien no ha sido proclamado patrono de Oviedo, pero estamos convencidos de que en un intercesor poderoso y cercano para nuestra ciudad”. La homilía mateína también se detuvo “en un día de alegría y convivencia amable en las personas y familias de Oviedo que atraviesan una situación difícil” y el deán Benito Gallego también incluyó en su mensaje “a tanta gente en el mundo que sufre las consecuencias de la guerra, en Ucrania, en Oriente Medio y en tantos países que sin declarar la guerra están en guerra, y muchos cristianos sufriendo, por el hecho de serlo, hasta la muerte, en Nigeria, Sudán, Nicaragua”. Pidió el Deán al Señor que “nos alivie de tanto dolor, nadie nos debe ser indiferente y “altura de miras a los que gestionan el bien común para servir de la mejor manera a todos” y reivindicó, haciendo suya las palabras del papa Benedicto, “la revolución del amor, un amor con obras que promueva la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre”.

La misa mateína estuvo acompañada en los cantos por la Schola Cantorum de la Catedral de Oviedo, fue grabada por la cadena de televisión americana Madre Angélica y contó con fieles llegados de Portugal, Australia, Filipinas y países del este, que se sumaron a la veneración del Santo Sudario, expuesto al término de la eucaristía para que se acercasen los cientos de fieles presentes en la “Sancta Ovetensis”. El santo sudario estuvo acompañado en este momento por Jorge Fernández Sangrador, canónigo de la Catedral y vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales.

Balance de las fiestas

Antes de entrar a la misa, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, realizó su primer balance de las fiestas mateínas de 2025. “El balance tiene que decirlo la ciudad en sí, que se echó a la calle mayoritariamente. Yo nunca ví a tanta gente en la calle como el viernes. Éxito en los conciertos, éxito de comportamiento y de participación. Estas son las fiestas que Alfredo Canteli como alcalde y el equipo que me sigue se van a hacer a futuro, incorporando cada vez más cosas nuevas sin parar”, valoró el regidor ovetense. Canteli calificó de “tema muy delicado” el conflicto entre Palestina e Israel. “Lo que pido es que las guerras se terminen de una puñetera vez” y al ser preguntado por la identificación por la exposición de banderas palestinas afirmó que “el Ayuntamiento no pone banderas de nadie”.