La fiesta del condado para Miriam Villazón

A Miriam Villazón, ovetense nacida en 1993 y graduada en Estudios Ingleses, la festividad de San Mateo siempre le remite a su infancia. Actualmente realiza un doctorado en la Universidad de Riverside, en California, Estados Unidos, pero cuando piensa en sus recuerdos de Oviedo, las imágenes y sensaciones de su niñez vuelven nítidas. "Más que de borracheras, me acuerdo de cuando era guaja. Íbamos al Campo San Francisco y recuerdo bien el túnel de la rana y pasar allí las tardes. Había un boom de actividades", recuerda con nostalgia.

Al avanzar en el tiempo, el espíritu mateín le evoca inevitablemente al Real Oviedo, el equipo de fútbol de la ciudad, que sigue con atención pese a la distancia. "Ya más de adulta, recuerdo con mucho cariño las noches en el chiringuito de la Aparo (Asociación de Peñas del Real Oviedo, que tenía su propio espacio en la plaza de Porlier) y en el resto que se montaba alrededor. Los chiringuitos eran una parte identitaria de San Mateo. Ir a por el bocata a La Guinda, tomar un mojito en el Rincón Cubano… Eso era San Mateo, un lugar donde todo el mundo se encontraba y compartía momentos inolvidables", descubre.

Como tantos otros jóvenes de su generación, Villazón asistía a las fiestas con la camiseta del Oviedo, aunque existía en la afición azul la creencia de que el equipo no carburaba durante San Mateo. Hace años se celebraba el día del Real Oviedo, con jugadores sirviendo cañas en el chiringuito a los aficionados. "Era un momento verdaderamente especial, lleno de alegría y orgullo local", rememora. También se acuerda de conciertos que marcaron la ciudad, como el de Melendi en la plaza de la Catedral. "No se podía ni entrar; yo llegué a tiempo con mis padres y ahí estaba toda la ciudad reunida", comenta.

Villazón, ya asentada en Estados Unidos, siente la ausencia de las fiestas de su ciudad, aunque admite que, debido a las exigencias del curso académico, le resulta complicado asistir. "Percibo que ha habido un bajón en la intensidad de las celebraciones, pero es lo que veo desde fuera. No me parece que haya tanto bombo como hace años, cuando las calles se llenaban de gente durante todos los días que duraban las fiestas", explica.

La ovetense también reflexiona sobre los cambios urbanos que ha observado en su ciudad natal. Considera que Oviedo se está "americanizando", adoptando hábitos y costumbres más propias de Estados Unidos, como la proliferación de grandes cadenas comerciales, en detrimento de los negocios locales que durante décadas habían definido la identidad de la ciudad. Sin embargo, cree que San Mateo conserva su esencia. "A mis alumnos de Estados Unidos les digo que San Mateo es como una feria del condado, pero mucho más pequeña y con un carácter muy especial. Si tuviese que explicarlo, les hablaría de Melendi, de lo que significa para Asturias y para Oviedo, y también del día del bollo, de la tradición que implica recogerlo y comerlo en familia. Eso es San Mateo", concluye Villazón, con espíritu mateín desde California. ○n