La IA cocina un menú de cien euros para San Mateo
mateo román
La IA mezcla la cocina de fusión asturovetense con la de confusión cuando se le propone un menú digno de la Federación Asturiana de Restaurantes Todo Acien (FARTA) para la semana de las fiestas. Le pedimos fabes con paxarines, pensando en las figuras hechas con miga de pan, huevo y teñidas con azafrán que se venden el día de San Mateo a la puerta de la Catedral para protegerse de las tormentas y montó un plato con codornices o perdices, aves con perdigones, que ya existe.
De segundo, logró un cachopo con relleno de bollu preñau al que no le faltarán dientes indocumentados que se le hinquen. De postre, la propuesta es una joint-venture repostera radicalmente local que entronca con la memoria histórica de los niños de Rusia: el carbayón moscovita.
El menú Mateín concurrirá en el Boca Raton Fartest Congress de Florida y ha preparado su candidatura para ser Patrimonio Universal de la FAO, la agencia de Naciones Unidas para erradicar el hambre al menos en Oviedo y por 12 horas, según se defiende en la memoria.
