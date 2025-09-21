"Izal" vence a los elementos en Oviedo: la banda "indie" triunfa en las fiestas (y con un mensaje de apoyo a Jorge Ilegal)

Ni la lluvia persistente ni la competencia con la noche de los Fuegos consiguieron deslucir ayer el concierto de "Izal", uno de los platos fuertes de este San Mateo en La Ería. La banda navarra, reinventada por su líder en 2022, era la encargada de protagonizar la tradicional cita del indie con las fiestas mateÍnas.

Desde su fresquísima irrupción en la escena independiente en 2010, de ilusionar en 2012 con "Magia y efectos especiales" y de romper el mercado en 2015 con "Copacabana", la banda mantiene una estrecha relación con Oviedo y con Asturias.

Eran las once menos cuarto cuando en la Ería se hizo la oscuridad y, de pronto, una intensa luminosidad roja dio entrada a la banda y a un Mikel Izal protagonista en una composición escénica piramidal para abrir la velada con "El miedo".

A partir de ahí, la banda jugó con unas proyecciones 3D que pusieron las emociones de su público a su disposición en un show muy trabajado. "Izal" es una banda de himnos. Así, "El grito", "Pausa" y "La huida" no podían faltar en su repertorio ovetense.

Mensaje de apoyo a Jorge Martínez, líder de "Ilegales"

Cuando la noche ya era suya del todo, "La fe" y una "Pequeña gran revolución" muy guitarrera dieron paso a un guiño muy emocionante a Jorge Martínez, Jorge Ilegal, que ayer había informado de la lucha que acaba de empezar contra una terrible enfermedad. "El baile" fue la canción que más de cuatro mil voces al unísono le dedicaron al Ilegal. "Lo está pasando ‘regulinchi’ pero podrá con esa puta enfermedad de mierda porque Jorge es mucho Jorge", dijo emocionado Mikel Izal.

En un concierto separado en tramos poéticos marcado por algunos títulos ("Miedo", "Fe", "Paraíso") la parte mas luminosa de la noche empezó con "Qué bien" enmarcada en un universo naranja. A esas alturas, si fuera de la carpa mateína llovía o no, era lo menos importante. Los "indies" son mas de cantar con el índice en alto que con el móvil en la mano. Más de vivir el momento que de inmortalizarlo. Era la hora de "Copacabana", un momentazo de delirio generacional.

Un rayo de sol que bien valía por un atardecer completo. Por supuesto, quedaba "La mujer de verde", que cerró una de las noches épicas de estas fiestas 2025.